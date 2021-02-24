Казарцев рассказал об оскорбительном баннере на трассе после матча «Спартак» — «Сочи»

В матче первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» дома сыграл вничью с «Сочи» (2:2).

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 1, 9.08.2020, 20:00 Спартак 2 Сочи 2

Казарцев назначил два пенальти в ворота хозяев, второй — в концовке встречи, оба одиннадцатиметровых удара сочинцы реализовали. После игры недовольный работой судей владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что объявит о снятии команды с чемпионата.

«Спустя несколько месяцев узнал от родителей, что на федеральной трассе вблизи места, где я живу, вывесили огромный баннер с оскорбительным высказыванием. Полиция занималась этим делом: как убрать, куда отправлять. Это случилось через несколько дней после игры», — рассказал Казарцев.