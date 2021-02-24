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15:17 (мск), источник: ТАСС

Казарцев рассказал об оскорбительном баннере на трассе после матча «Спартак» — «Сочи»

ТАСС, 24 февраля. Неизвестные вывесили оскорбительный баннер на трассе в адрес арбитра резонансного матча «Спартак» — «Сочи» Василия Казарцева через несколько дней после игры. Комментарий судьи приводит газета «Спорт-Экспресс».

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Источник: РИА "Новости"

В матче первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» дома сыграл вничью с «Сочи» (2:2).

Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 1, 9.08.2020, 20:00

Спартак2Сочи2

Казарцев назначил два пенальти в ворота хозяев, второй — в концовке встречи, оба одиннадцатиметровых удара сочинцы реализовали. После игры недовольный работой судей владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что объявит о снятии команды с чемпионата.

«Спустя несколько месяцев узнал от родителей, что на федеральной трассе вблизи места, где я живу, вывесили огромный баннер с оскорбительным высказыванием. Полиция занималась этим делом: как убрать, куда отправлять. Это случилось через несколько дней после игры», — рассказал Казарцев.

После игры Казарцев успешно прошел проверку на полиграфе, но был отстранен от судейства на неопределенный срок. В сентябре арбитр вернулся к работе, получив назначения на матчи Олимп — Футбольной национальной лиги, в октябре — отсудил матч РПЛ «Тамбов» — «Ротор».

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