«Аякс» объявил о переходе Промеса в «Спартак»
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Амстердамский «Аякс» на своем официальном сайте объявил о договоренности с московским «Спартаком» по переходу футболиста Куинси Промеса.
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Амстердамский «Аякс» на своем официальном сайте объявил о договоренности с московским «Спартаком» по переходу футболиста Куинси Промеса.
Стороны согласовали трансфер 29-летнего полузащитника за компенсацию в размере 8,5 миллиона евро, которая может увеличиться до 11 миллионов за счет различных бонусов. Как отмечается, для завершения перехода Промесу осталось успешно пройти медобследование.
Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе московского клуба хавбек стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. До перехода в «Аякс» в 2019 году футболист играл за испанскую «Севилью», куда перешел из «Спартака» за 21 миллион евро. За «Аякс» полузащитник отыграл 53 матча, забив 22 гола. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2024 года. В активе Промеса семь голов в 47 матчах за сборную Нидерландов.
В отношении Промеса в Нидерландах было возбуждено уголовное дело по подозрению в причастности к вооруженному нападению и нанесению ножевых ранений. Инцидент произошел в голландском Абкауде в конце июля. Член семьи 29-летнего футболиста был серьезно ранен и получил, помимо прочего, серьезные травмы колена. По данным СМИ, игрок поссорился с одним из членов семьи в ходе вечеринки и ударил его ножом. 13 декабря Промес был арестован, а 15 декабря было объявлено, что он выпущен