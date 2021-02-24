«Аякс» объявил о переходе Промеса в «Спартак»

Стороны согласовали трансфер 29-летнего полузащитника за компенсацию в размере 8,5 миллиона евро, которая может увеличиться до 11 миллионов за счет различных бонусов. Как отмечается, для завершения перехода Промесу осталось успешно пройти медобследование.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе московского клуба хавбек стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. До перехода в «Аякс» в 2019 году футболист играл за испанскую «Севилью», куда перешел из «Спартака» за 21 миллион евро. За «Аякс» полузащитник отыграл 53 матча, забив 22 гола. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2024 года. В активе Промеса семь голов в 47 матчах за сборную Нидерландов.