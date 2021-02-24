«Промес любит Москву». Нидердандские журналисты о сделке «Спартака»
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Московский «Спартак»,
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Московский «Спартак»,
Пим Байл, AD.
Я не думаю, что «Аякс» считает виновным его во всей этой июльской истории. После того как все стало известно, Промес выходил на поле, играл. Значит, они доверяли ему. Когда он вернулся в Нидерланды, его первый сезон был хорош. Сейчас он далек от этого. Но тут еще такое дело: мы не знаем, является ли вся эта ситуация единственным фактором в спаде. Можем только догадываться. Все это давно сидит у него в голове, еще с июля, это мы узнали обо всем позже. И еще стоит отметить, они отлично взаимодействовали с Хакимом Зиешем, все получалось просто как по щелчку. Но ушел Зиеш, и вся магия Промеса
Возможно, в нынешней ситуации ему психологически легче будет находиться в другой стране, в которой его знают и любят.
Лизет ван дер Гест, AD.
Я работала на
Я поняла, что он любит Москву. И если так, если он чувствует себя у вас так хорошо, если болельщики любят его, почему нет, почему бы не вернуться? Но, с другой стороны, он был очень хорош в игре за «Спартак» и ожидания будут высокими, что тоже само по себе непросто.
Леон де Корт, de Telegraaf.
Я не думаю, что Промес — это потеря для «Аякса». Они уже подписали ему на замену Идрисси. Его уход мало что изменит, они в этом плане не теряют. Приобретает ли «Спартак»? Не мне судить.
В сборной Промес тоже далеко не ключевая персона — будет он в команде или нет, это опционально. Его найдется кем заменить. Вероятно, тренеру сборной было бы проще оценить его играй он в «Аяксе». Если ему легче будет в «Спартаке», ну что ж, это его решение. Клуб согласился. Возможно, это хороший выход для всех в сложившейся ситуации, для «Спартака» тоже.
Даан де Риддер, NUSport.nl.
Когда Промес пришел в «Аякс» после «Севильи», он играл очень хорошо, но теперь уже далек от той формы и недостаточно хорош для игрока, купленного за довольно большие деньги. Я понимаю, что после инцидента, который случился до старта сезона, вся эта ситуация не может не сказываться на нем, но, может быть, и не это главная причина. Мы тут можем только догадываться. К тому же публично он не высказывается на этот счет. Недавно Марк Овермарс подтвердил, что Промес уходит, при этом я не уверен, что «Аякс» в принципе хочет его сохранить в составе при всей этой истории. У них уже и замена есть.
По поводу того инцидента в июле, я думаю, тут мы не вправе рассуждать о его участии, есть презумпция невиновности. Ну, а то, что «Спартак» покупает футболиста, который находится под следствием, так в футболе меня уже вообще ничто не удивляет.