«Промес любит Москву». Нидердандские журналисты о сделке «Спартака»

Пим Байл, AD.

Я не думаю, что «Аякс» считает виновным его во всей этой июльской истории. После того как все стало известно, Промес выходил на поле, играл. Значит, они доверяли ему. Когда он вернулся в Нидерланды, его первый сезон был хорош. Сейчас он далек от этого. Но тут еще такое дело: мы не знаем, является ли вся эта ситуация единственным фактором в спаде. Можем только догадываться. Все это давно сидит у него в голове, еще с июля, это мы узнали обо всем позже. И еще стоит отметить, они отлично взаимодействовали с Хакимом Зиешем, все получалось просто как по щелчку. Но ушел Зиеш, и вся магия Промеса куда-то исчезла.

Возможно, в нынешней ситуации ему психологически легче будет находиться в другой стране, в которой его знают и любят.

Команда Спартак

Лизет ван дер Гест, AD.

Я работала на шорт-треке в России. Заодно, разумеется, мы делали материал о Промесе в Москве. Он согласился показать город, было заметно, как ему нравится это делать. Было интересно. Мир футбола все же — это всегда другая история, и футболисты — это, например, не конькобежцы, с которыми часто работаю, но он был очень позитивно настроен и с энтузиазмом откликнулся на нашу идею. Я думаю, что есть две стороны Куинси Промеса: он может быть хорошим футболистом и при этом тем человеком, с которым случаются все эти вещи.

Я поняла, что он любит Москву. И если так, если он чувствует себя у вас так хорошо, если болельщики любят его, почему нет, почему бы не вернуться? Но, с другой стороны, он был очень хорош в игре за «Спартак» и ожидания будут высокими, что тоже само по себе непросто.

Леон де Корт, de Telegraaf.

Я не думаю, что Промес — это потеря для «Аякса». Они уже подписали ему на замену Идрисси. Его уход мало что изменит, они в этом плане не теряют. Приобретает ли «Спартак»? Не мне судить. Леон де Корт de Telegraaf

В сборной Промес тоже далеко не ключевая персона — будет он в команде или нет, это опционально. Его найдется кем заменить. Вероятно, тренеру сборной было бы проще оценить его играй он в «Аяксе». Если ему легче будет в «Спартаке», ну что ж, это его решение. Клуб согласился. Возможно, это хороший выход для всех в сложившейся ситуации, для «Спартака» тоже.

Даан де Риддер, NUSport.nl.

Когда Промес пришел в «Аякс» после «Севильи», он играл очень хорошо, но теперь уже далек от той формы и недостаточно хорош для игрока, купленного за довольно большие деньги. Я понимаю, что после инцидента, который случился до старта сезона, вся эта ситуация не может не сказываться на нем, но, может быть, и не это главная причина. Мы тут можем только догадываться. К тому же публично он не высказывается на этот счет. Недавно Марк Овермарс подтвердил, что Промес уходит, при этом я не уверен, что «Аякс» в принципе хочет его сохранить в составе при всей этой истории. У них уже и замена есть.