«Мы ждали тебя»: «Спартак» представил видеоролик о переходе Промеса

О договоренности по переходу Промеса в «Спартак» ранее в среду официально объявил его бывший клуб — голландский «Аякс». «Спартак» заплатил за трансфер 29-летнего полузащитника 8,5 миллиона евро, при этом сумма трансфера может быть увеличена до 11 миллионов.

Команда Спартак

В ролике, опубликованном на официальном сайте «Спартака», показано, как некий хакер в маске и в клубной одежде «взламывает» Москву, вследствие чего на известных зданиях столицы, таких как Большой театр, Ленинградский вокзал, МГУ на Воробьевых горах, «дома-книжки» на Новом Арбате, демонстрируется видео с моментами игры Промеса за красно-белых. Среди прочих хакер «взломал» также большой экран на фасаде здания МИА «Россия сегодня» на Зубовском бульваре.

«Куинси Промес летит в Москву, чтобы вновь надеть форму “Спартака”. В честь его возвращения мы “взломали” город, напомнив о главных событиях “красно-белой” карьеры Куинси. Радость чемпионства, яркие голы и стильные празднования — на фасадах домов, экранах и даже в небе. Смотрим», — говорится в описании ролика.