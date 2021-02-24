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16:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Мы ждали тебя»: «Спартак» представил видеоролик о переходе Промеса

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Московский «Спартак» представил возвращение в команду футболиста Куинси Промеса видеороликом под названием «Герой вернулся в город».

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Источник: AP 2020

О договоренности по переходу Промеса в «Спартак» ранее в среду официально объявил его бывший клуб — голландский «Аякс». «Спартак» заплатил за трансфер 29-летнего полузащитника 8,5 миллиона евро, при этом сумма трансфера может быть увеличена до 11 миллионов.

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Спартак

В ролике, опубликованном на официальном сайте «Спартака», показано, как некий хакер в маске и в клубной одежде «взламывает» Москву, вследствие чего на известных зданиях столицы, таких как Большой театр, Ленинградский вокзал, МГУ на Воробьевых горах, «дома-книжки» на Новом Арбате, демонстрируется видео с моментами игры Промеса за красно-белых. Среди прочих хакер «взломал» также большой экран на фасаде здания МИА «Россия сегодня» на Зубовском бульваре.

«Куинси Промес летит в Москву, чтобы вновь надеть форму “Спартака”. В честь его возвращения мы “взломали” город, напомнив о главных событиях “красно-белой” карьеры Куинси. Радость чемпионства, яркие голы и стильные празднования — на фасадах домов, экранах и даже в небе. Смотрим», — говорится в описании ролика.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе московского клуба футболист стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Полузащитник сборной Нидерландов сыграл за красно-белых 135 игр, забил 66 голов и отдал 33 голевые передачи.

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