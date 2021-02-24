«Спартак» не будет подавать жалобу после высказываний тренера «Сочи»

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости, Сергей Астахов. Московский «Спартак» не будет обращаться в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) после высказываний тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина в адрес главного тренера красно-белых Доменико Тедеско, сообщил РИА Новости глава департамента столичного клуба по связям с общественностью Антон Фетисов.

Ранее Тедеско был дисквалифицирован на три матча по итогам игры 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи». Пресс-служба «Спартака» сообщила, что в перерыве тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин «позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Тедеско, указав на иную национальность главного тренера красно-белых, и призвал его покинуть Россию». В феврале Бородин в интервью изданию Sport24 допустил ряд высказываний в адрес главного тренера красно-белых.