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16:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» не будет подавать жалобу после высказываний тренера «Сочи»

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости, Сергей Астахов. Московский «Спартак» не будет обращаться в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) после высказываний тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина в адрес главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско, сообщил РИА Новости глава департамента столичного клуба по связям с общественностью Антон Фетисов.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости, Сергей Астахов. Московский «Спартак» не будет обращаться в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) после высказываний тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина в адрес главного тренера красно-белых Доменико Тедеско, сообщил РИА Новости глава департамента столичного клуба по связям с общественностью Антон Фетисов.

Ранее Тедеско был дисквалифицирован на три матча по итогам игры 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи». Пресс-служба «Спартака» сообщила, что в перерыве тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин «позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Тедеско, указав на иную национальность главного тренера красно-белых, и призвал его покинуть Россию». В феврале Бородин в интервью изданию Sport24 допустил ряд высказываний в адрес главного тренера красно-белых.

«“Спартак” считает высказывания Бородина в адрес Тедеско некорректными, клуб не будет обращаться в комитет по этике РФС. Если компетентные лица захотят, они смогут самостоятельно инициировать рассмотрение дела. К сожалению, многие для привлечения внимания к своей персоне пытаются набрать вистов при помощи нашего клуба», — сказал Фетисов РИА Новости.

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