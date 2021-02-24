Два футболиста сборной Казахстана попали в состав российского клуба на матч РПЛ
Еще один сборник находится в лазарете.
Еще один сборник находится в лазарете.
Тренерский штаб «Ротора» взял на выездную игру с «Тамбовом» 22 футболиста, среди которых не оказалось защитника сборной Казахстана Юрия Логвиненко, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Логвиненко все еще восстанавливается от травмы, полученной на сборах в Турции. При этом другие игроки казахстанской сборной Алексей Щеткин и Дмитрий Шомко отправились на выезд, как и белорусский полузащитник Иван Маевский, игравший вместе с ними за «Астану» в последние годы.
Встреча «Тамбов» — «Ротор» в рамках 20-го тура пройдет 26 февраля в Саранске. Перед этой игрой волгоградцы с 14 очками идут на 13-м месте в таблице, а «Тамбов» с отставанием на один балл располагается на последней, 16-й строчке.