Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:00
Тоттенхэм Хотспур
Вольфсбергер
Футбол. Зарубежный
21:00
Ним
Лорьян
Футбол. Зарубежный
21:00
Барселона
Эльче
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия М
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
23:00
Аталанта
Реал
Футбол. Еврокубки
23.02
Атлетико
Челси
01
Все события
Фоторепортажи
10«Атлетико» уступил «Челси» в Лиге чемпионов
10«ПСЖ» разгромил «Барселону» в Лиге чемпионов
17:00 (мск), источник: Vesti.kz

Два футболиста сборной Казахстана попали в состав российского клуба на матч РПЛ

Еще один сборник находится в лазарете.

Наверх

Тренерский штаб «Ротора» взял на выездную игру с «Тамбовом» 22 футболиста, среди которых не оказалось защитника сборной Казахстана Юрия Логвиненко, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Логвиненко все еще восстанавливается от травмы, полученной на сборах в Турции. При этом другие игроки казахстанской сборной Алексей Щеткин и Дмитрий Шомко отправились на выезд, как и белорусский полузащитник Иван Маевский, игравший вместе с ними за «Астану» в последние годы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча «Тамбов» — «Ротор» в рамках 20-го тура пройдет 26 февраля в Саранске. Перед этой игрой волгоградцы с 14 очками идут на 13-м месте в таблице, а «Тамбов» с отставанием на один балл располагается на последней, 16-й строчке.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Овечкин сыграл в форме, в которой начинал в НХЛ. Но проиграл
Прорыв русской звезды в США. Теперь Гусев забил с нулевого угла
Стало известно место подготовки сборной РФ к мартовским матчам
Большунову грозит штраф и дополнительное наказание по очкам в КМ
«Промес любит Москву». Журналисты о сделке «Спартака»
Привалова объяснила, почему легкоатлеты РФ не выступят на ЧЕ
Биатлонист Норвегии назвал русское слово для поднятия настроения
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь