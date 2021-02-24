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17:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Куинси Промес высказался о возвращении в «Спартак»

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Нидерландский футболист Куинси Промес сказал, что в московском «Спартаке» надеется вернуться к лучшим физическим кондициям и пробиться в состав сборной на чемпионат Европы.

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Источник: РИА "Новости"

В среду «Аякс» и «Спартак» подтвердили информацию о возвращении Куинси Промеса в московский клуб.

«Я просто снова хочу быть важным для команды игроком, я хочу играть. В том числе, конечно, на чемпионате Европы. В составе сборной я пробился на чемпионат Европы, но выбор за главным тренером. Мне просто нужно доказать что я готов, что нахожусь в достаточном игровом тонусе. Надеюсь, что верну хорошую форму, и тогда я не буду сомневаться в своем месте в составе», — сказал Промес в прощальном интервью YouTube-каналу «Аякса».

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В январе УЕФА подтвердил решение о проведении чемпионата Европы в 12 городах, как было запланировано ранее. Матчи Евро-2020, который пройдет с 11 июня по 11 июля этого года, примет в том числе Санкт-Петербург.

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