Бохинен рассказал, почему решил перейти в ЦСКА

«У меня есть цель. Я могу внести свой вклад, но нужно очень много работать. Меня часто спрашивали о будущем, но я думаю, что переход в ЦСКА — это результат напряженной работы. Многие клубы проявляли ко мне интерес, но ЦСКА — единственный клуб, в котором я чувствую себя хорошо.

Перед трансфером я читал о ЦСКА и о лиге. Мой отец и агент беседовали с людьми, которые знакомы с российским футболом. Кроме того, я сам разговаривал с Вадимом Демидовым, который хорошо знает российский футбол. Потом я поговорил с тренером ЦСКА, и у меня появилось четкое ощущение, что меня хотят видеть в клубе.

Уже почувствовал, какой популярностью пользуется команды. После игры на Кубок пришлось подарить свою футболку фанату, который специально пришел с плакатом, — цитирует Бохинена VG.