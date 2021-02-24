Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ним
Лорьян
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Барселона
Эльче
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Вольфсбергер
20
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия М
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
23:00
Аталанта
Реал
Футбол. Еврокубки
23.02
Атлетико
Челси
01
Все события
Фоторепортажи
9«Порту» обыграл «Ювентус» в Лиге чемпионов
10«Атлетико» уступил «Челси» в Лиге чемпионов
20:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бохинен рассказал, почему решил перейти в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен рассказал о подробностях своего перехода в московский клуб.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

«У меня есть цель. Я могу внести свой вклад, но нужно очень много работать. Меня часто спрашивали о будущем, но я думаю, что переход в ЦСКА — это результат напряженной работы. Многие клубы проявляли ко мне интерес, но ЦСКА — единственный клуб, в котором я чувствую себя хорошо.

Перед трансфером я читал о ЦСКА и о лиге. Мой отец и агент беседовали с людьми, которые знакомы с российским футболом. Кроме того, я сам разговаривал с Вадимом Демидовым, который хорошо знает российский футбол. Потом я поговорил с тренером ЦСКА, и у меня появилось четкое ощущение, что меня хотят видеть в клубе.

Уже почувствовал, какой популярностью пользуется команды. После игры на Кубок пришлось подарить свою футболку фанату, который специально пришел с плакатом, — цитирует Бохинена VG.

Футболист перешел в ЦСКА 15 февраля из норвежского «Стабека». Соглашение с хавбеком заключено до конца сезона-2024/25.

 Чемпионка мира снялась топлес ради популяризации женских прыжков с трамплина
Прыжок на тот свет. Трагическая история рекордсмена мира из Ленинграда
Овечкин сыграл в форме, в которой начинал в НХЛ. Но проиграл
Экс-партнер Панарина раскрыл подробности скандала в Риге
Латвийская биатлонистка победила на чемпионате мира по лыжам
Большунову грозит штраф и дополнительное наказание по очкам в КМ
В «Спартаке» рассказали о контракте Промеса
Привалова объяснила, почему легкоатлеты РФ не выступят на ЧЕ
Биатлонист Норвегии назвал русское слово для поднятия настроения
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь