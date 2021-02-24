«Спартак» отзаявил Педро Рошу в связи с возвращением Промеса
«Спартак» исключил из заявки на сезон нападающего Педро Рошу, сообщается на официальном сайте РПЛ.
«Спартак» исключил из заявки на сезон нападающего Педро Рошу, сообщается на официальном сайте РПЛ.
19 февраля Роша был внесен в заявку
Сегодня же «Спартак» объявил о возвращении голландца Квинси Промеса, который теперь займет место восьмого иностранца в заявке.
В январе Роша вернулся в Россию из Бразилии и готовился к возобновлению сезона с