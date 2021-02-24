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20:12 (мск), источник: Sport24

«Спартак» отзаявил Педро Рошу в связи с возвращением Промеса

«Спартак» исключил из заявки на сезон нападающего Педро Рошу, сообщается на официальном сайте РПЛ.

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Источник: Sport24

19 февраля Роша был внесен в заявку красно-белых, но 24 февраля бразильского футболиста отзаявили.

Сегодня же «Спартак» объявил о возвращении голландца Квинси Промеса, который теперь займет место восьмого иностранца в заявке.

В январе Роша вернулся в Россию из Бразилии и готовился к возобновлению сезона с красно-белыми. Его контракт со «Спартаком» истекает летом 2023 года.

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