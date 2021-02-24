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20:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак»: Промес подпишет долгосрочный контракт после прохождения медосмотра

Нападающий «Аякса» Квинси Промес 25 февраля примет участие в пресс-конференции «Спартака», сообщает 24 февраля официальный сайт клуба.

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Источник: AP 2020

В ближайшее время он должен стать игроком красно-белых.

«Квинси Промес прилетел в Москву, чтобы вновь стать игроком “Спартака”, — говорится в заявлении клуба. — Голландцу предстоит углубленное медобследование, после успешного прохождения которого будет подписан долгосрочный контракт».

Пресс-конференция состоится 25 февраля. Начало в 16.00 по московскому времени.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе столичного клуба он стал чемпионом России и обладателем национального Суперкубка страны, а также победил в споре лучших бомбардиров премьер-лиги сезона-2017/18.

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