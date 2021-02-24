«Спартак»: Промес подпишет долгосрочный контракт после прохождения медосмотра

В ближайшее время он должен стать игроком красно-белых.

«Квинси Промес прилетел в Москву, чтобы вновь стать игроком “Спартака”, — говорится в заявлении клуба. — Голландцу предстоит углубленное медобследование, после успешного прохождения которого будет подписан долгосрочный контракт».

Пресс-конференция состоится 25 февраля. Начало в 16.00 по московскому времени.