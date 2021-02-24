«Спартак»: Промес подпишет долгосрочный контракт после прохождения медосмотра
Нападающий «Аякса» Квинси Промес 25 февраля примет участие в
Нападающий «Аякса» Квинси Промес 25 февраля примет участие в
В ближайшее время он должен стать игроком
«Квинси Промес прилетел в Москву, чтобы вновь стать игроком “Спартака”, — говорится в заявлении клуба. — Голландцу предстоит углубленное медобследование, после успешного прохождения которого будет подписан долгосрочный контракт».
Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе столичного клуба он стал чемпионом России и обладателем национального Суперкубка страны, а также победил в споре лучших бомбардиров