Глава голландского профсоюза игроков: Есть риск, что Промеса будут вызывать на допросы в Нидерланды

«Для всех это позитивный трансфер. Переговоры были напряженными. Вероятно, загвоздка была в сумме трансфера, в итоге она может составить 11 миллионов евро. Вероятно, «Спартак» закладывал риски тюремного наказания для Промеса. Значит, они минимальны. За него заплатили серьезную сумму, хотя сейчас Квинси — не лидер команды.

Сам игрок хорошо знает Россию, ему не потребуется время на адаптацию. Тем более он очень хочет в «Спартак». Для него это важный момент. И в финансовом плане абсолютно не проигрывает.

Промесу в любом случае надо было уходить, так как «Аякс» взял Уссаму Идрисси. Это качественный фланговый игрок, который мог задвинуть Промеса в запас.

Да, этот риск присутствует (вызов на судебные заседания в Нидерланды). Дело не закрыто и продолжается. Сейчас просто нет оснований удерживать Промеса в стране. Его переход в «Спартак» легитимный. Но если всплывут новые детали, прокурор или судья решат вызывать Промеса, он вернется. Не думаю, что дело замнут. Оно стало слишком резонансным. Однако его не имеют права задерживать в стране.