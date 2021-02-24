Педро Роша будет заявлен за «Спартак-2», пока ему будут искать новый клуб

Красно-белые исключили бразильца из заявки на сезон в связи с возвращением голландского полузащитника Квинси Промеса, который займет место восьмого иностранца в заявке.

«Педро Роша пока будет заявлен за “Спартак-2”. Одновременно с этим клуб будет работать по поиску вариантов для его трудоустройства», — сказал Фетисов.