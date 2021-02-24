Педро Роша будет заявлен за «Спартак-2», пока ему будут искать новый клуб

Красно-белые исключили бразильца из заявки на сезон в связи с возвращением голландского полузащитника Квинси Промеса, который займет место восьмого иностранца в заявке.
«Педро Роша пока будет заявлен за “Спартак-2”. Одновременно с этим клуб будет работать по поиску вариантов для его трудоустройства», — сказал Фетисов.
Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году за 12 млн евро. В 2019 году он выступал на правах аренды за «Крузейро», а последний год провел во «Фламенго». В январе 26-летний футболист вернулся в Россию и готовился к возобновлению сезона с красно-белыми. Контракт Роши истекает летом 2023 года.