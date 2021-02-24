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21:27 (мск), источник: Sport24

Вратарь «Ростова» Бабурин уйдет в аренду в «Краснодар»

«Ростов» и «Краснодар» договорились о переходе на правах ареды вратаря Егора Бабурина, сообщает РБ Спорт. Аренда будет оформлена 25 февраля.

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Источник: Sport24

У «быков» есть проблемы с голкиперами, а Бабурин в «Ростове» не имеет постоянной игровой практики, так как основным вратарем команды является Сергей Песьяков.

27-летний Бабурин — воспитанник академии «Зенита». В «Ростов» перешел летом 2019 года, в составе дончан провел 16 матчей, в которых пропустил 22 мяча.

У «Краснодар» в данный момент травмирован основной голкипер Матвей Сафонов травмирован, а его сменщик Евгений Городов демонстрирует неудачную игру.

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