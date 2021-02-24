Вратарь «Ростова» Бабурин уйдет в аренду в «Краснодар»

У «быков» есть проблемы с голкиперами, а Бабурин в «Ростове» не имеет постоянной игровой практики, так как основным вратарем команды является Сергей Песьяков.

27-летний Бабурин — воспитанник академии «Зенита». В «Ростов» перешел летом 2019 года, в составе дончан провел 16 матчей, в которых пропустил 22 мяча.