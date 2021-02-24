В «Спартаке» Промесу хотят отдать 10-й номер, под которым играет Бакаев
Вингер Квинси Промес, находящийся в шаге от перехода в «Спартак», может вновь получить 10-й номер, под которым играл до ухода из московского клуба. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Вингер Квинси Промес, находящийся в шаге от перехода в «Спартак», может вновь получить 10-й номер, под которым играл до ухода из московского клуба. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Напомним, что сейчас под этим номером играет Зелимхан Бакаев. Отмечается, что реакция хавбека позитивной не является.
В среду Промес прибыл в Москву, а завтра он должен пройти медицинское обследование и подписать контракт на 3,5 года.
«Аякс» ранее сообщил о переходе Промеса в «Спартак» за 8,5 млн евро. Сумма трансфера может вырасти до 11 млн евро в зависимости от выполнения условий, прописанных в соглашении.