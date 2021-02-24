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21:33 (мск), источник: Sport24

В «Спартаке» Промесу хотят отдать 10-й номер, под которым играет Бакаев

Вингер Квинси Промес, находящийся в шаге от перехода в «Спартак», может вновь получить 10-й номер, под которым играл до ухода из московского клуба. Об этом сообщает «РБ Спорт».

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Источник: Sport24

Напомним, что сейчас под этим номером играет Зелимхан Бакаев. Отмечается, что реакция хавбека позитивной не является.

В среду Промес прибыл в Москву, а завтра он должен пройти медицинское обследование и подписать контракт на 3,5 года.

«Аякс» ранее сообщил о переходе Промеса в «Спартак» за 8,5 млн евро. Сумма трансфера может вырасти до 11 млн евро в зависимости от выполнения условий, прописанных в соглашении.

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