Промес будет играть за «Спартак» под 24-м номером
Нападающий Квинси Промес будет выступать за «Спартак» под 24-м номером, сообщает 24 февраля официальный Instagram клуба.
Нападающий Квинси Промес будет выступать за «Спартак» под 24-м номером, сообщает 24 февраля официальный Instagram клуба.
Ранее он уже выступал под этим номером.
Ранее, 24 февраля, «Аякс» объявил о переходе Промеса в «Спартак».
С 2014 по 2018 год Промесу уже выступал за «Спартак», в составе которого становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка России.