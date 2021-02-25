Квинси Промес успешно прошел медосмотр перед переходом в «Спартак»

В среду амстердамский «Аякс» сообщил, что согласовал переход Промеса, который станет игроком «Спартака» после заключения контракта и прохождения медосмотра. По сообщению газеты «Спорт-Экспресс», сумма трансфера составит €8,5 млн, но может увеличиться до €11 млн. Футболист прибыл в Москву 24 февраля.
«Квинси Промес успешно прошел медосмотр», — сказал Фетисов.
В четверг в пресс-центре «Открытие-Арены» пройдет пресс-конференция с участием Промеса и руководства «Спартака».
Промес играл за «Аякс» с 2019 года. В нынешнем сезоне 29-летний футболист провел 18 матчей, в которых отметился шестью голами. С 2014 по 2018 год он выступал за «Спартак», в составе которого становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка России.