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14:23 (мск), источник: ТАСС

Квинси Промес успешно прошел медосмотр перед переходом в «Спартак»

МОСКВА, 25 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Нидерландский полузащитник Квинси Промес успешно прошел медицинский осмотр перед переходом в московский «Спартак». Об этом ТАСС сообщил директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов.

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Источник: AFP 2020

В среду амстердамский «Аякс» сообщил, что согласовал переход Промеса, который станет игроком «Спартака» после заключения контракта и прохождения медосмотра. По сообщению газеты «Спорт-Экспресс», сумма трансфера составит €8,5 млн, но может увеличиться до €11 млн. Футболист прибыл в Москву 24 февраля.

«Квинси Промес успешно прошел медосмотр», — сказал Фетисов.

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В четверг в пресс-центре «Открытие-Арены» пройдет пресс-конференция с участием Промеса и руководства «Спартака».

Промес играл за «Аякс» с 2019 года. В нынешнем сезоне 29-летний футболист провел 18 матчей, в которых отметился шестью голами. С 2014 по 2018 год он выступал за «Спартак», в составе которого становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка России.

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