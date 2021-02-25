Квинси Промес успешно прошел медосмотр перед переходом в «Спартак»

В среду амстердамский «Аякс» сообщил, что согласовал переход Промеса, который станет игроком «Спартака» после заключения контракта и прохождения медосмотра. По сообщению газеты «Спорт-Экспресс», сумма трансфера составит €8,5 млн, но может увеличиться до €11 млн. Футболист прибыл в Москву 24 февраля.

«Квинси Промес успешно прошел медосмотр», — сказал Фетисов.

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В четверг в пресс-центре «Открытие-Арены» пройдет пресс-конференция с участием Промеса и руководства «Спартака».