ЦСКА выступил с заявлением о ситуации с Акинфеевым. Сообщалось, что у вратаря коронавирус
ЦСКА на своём официальном сайте выступил с заявлением о ситуации с вратарём Игорем Акинфеевым.
ЦСКА на своём официальном сайте выступил с заявлением о ситуации с вратарём Игорем Акинфеевым.
«После кубкового матча со “СКА-Хабаровском” капитан ЦСКА Игорь Акинфеев почувствовал небольшое недомогание с признаками ОРВИ. Наш вратарь был изолирован от команды, находится под контролем врачей клуба, которые в данный момент проводят необходимые обследования», — говорится в сообщении «армейцев».
Ранее сообщалось, что Акинфеев, а также защитник Игорь Дивеев заразились коронавирусом и пропустят матч 20-го тура Российской
В связи с ситуацией с Акинфеевым ЦСКА досрочно вернул из аренды в «Урале» голкипера Илью Помазуна.