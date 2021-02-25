Российский футбол возвращается. С чем команды РПЛ подходят ко второй части чемпионата
Что происходило с клубами во время зимней паузы в чемпионате России.
Что происходило с клубами во время зимней паузы в чемпионате России.
Сезон-2020/2021 в Тинькофф — Российской
Информация о долгах по зарплате перед игроками «Тамбова» появилась в сентябре 2020 года. С того момента власти Тамбовской области и руководство клуба называли разные сроки решения проблемы, а многомиллионные долги продолжали копиться. Ближе к концовке первой части чемпионата терпение части игроков основного состава иссякло, и они отказались выходить на поле в матчах чемпионата России против «Спартака» (1:5), «Рубина» (0:1) и «Урала» (1:1). Тогда тамбовчанам пришлось играть полурезервным составом. Игроки сначала обратились в профсоюз футболистов, а затем подали заявления в палату по разрешению споров РФС и стали массово покидать клуб. Только 19 февраля руководству клуба удалось договориться с игроками, благодаря чему был снят запрет на регистрацию новых футболистов, и «Тамбов» начал заявлять игроков на вторую часть сезона.
За день до первого матча в 2021 году «Тамбов» огласил полный список футболистов, которые покинули команду, — новые клубы успели найти восемь защитников, двух полузащитников и трех нападающих. Также были отзаявлены еще три футболиста. По состоянию на 20 февраля в заявке тамбовчан оставались вратари Сергей Рыжиков и Никита Чагров, защитник Виталий Шахов и полузащитник Владимир Кабахидзе; также в нее входили три игрока молодежной команды. Вплоть до начала матча руководство клуба занималось включением в заявку новых игроков — к первой игре года «Тамбов» успел включить в состав девять футболистов, среди которых можно отметить молодых полузащитников ЦСКА и «Динамо» Тиграна Аванесяна и Владислава Карапузова.
Главный тренер тамбовчан Сергей Первушин после ожидаемого поражения от «Локомотива» (0:3) в 1/8 финала Кубка России заявил, что для полноценной команды нужны еще
Еще в декабре 2020 года было объявлено об уходе с поста генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова, который проработал в клубе меньше пяти месяцев. При нем в команду перешли три новых футболиста — бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин, узбекистанский полузащитник «Уфы» Остон Урунов (бывший клуб Газизова, в котором он работал в качестве гендиректора с 2011 года вплоть до ухода в «Спартак»), а также взятый в аренду у английского «Челси» нигерийский защитник Виктор Мозес. Из всех трех только последний смог стать футболистом стартового состава, но и его игра вызывает вопросы. У
Кокорин переходил в «Спартак» с помпой — этот трансфер преподносился как перчатка, брошенная «Зениту», и подтверждение амбиций по борьбе за первое место в чемпионате России. Сам игрок обещал «сделать красиво», но
Еще одной ошибкой «Спартака» в прошлом году стало подписание контракта с Остоном Уруновым. Полузащитник ярко проявил себя в «Уфе», и приглашенный в Москву на повышение Газизов привел в клуб своего подопечного. В столице 20-летний игрок успел отметиться фотографией с дорогими вещами раньше, чем действиями на футбольном поле. Единственный гол и полный матч он провел в Кубке против команды из третьего по силе дивизиона российского футбола, на более высоком уровне он терялся и постоянно допускал ошибки. В отличие от случая с Кокориным, продать Урунова
История с его трансфером из амстердамского «Аякса» в публичном пространстве обсуждалась больше месяца. Только за день до закрытия трансферного окна, 24 февраля, клуб из столицы Нидерландов объявил о продаже игрока.
Оформление сделки затянулось в том числе
Под занавес первой части чемпионата России активно шли разговоры об отставке главного тренера армейцев Виктора Гончаренко — команда на протяжении семи матчей во всех турнирах не могла победить, и слухи об уходе белорусского специалиста с занимаемого поста выглядели обоснованными. В последней игре перед уходом на зимнюю паузу
То, что последовало за этим, стало неожиданностью — клуб буднично объявил об уходе ассистентов Гончаренко, Виктора Онопко и Сергея Овчинникова, по истечении срока контрактов. Дежурные слова благодарности, отсутствие прямой речи руководства клуба и перечня успехов, которых тренеры добились вместе с ЦСКА, вызывало вопросы — не так должны прощаться с тренерами, проработавшими в клубе 11 и 7 лет соответственно. Штаб Гончаренко после ухода Овчинникова и Онопко с разницей в несколько дней пополнили бывшие игроки ЦСКА Дмитрий Крамаренко и Алексей Березуцкий. Первый стал тренером вратарей, а второй отошел от работы заместителя генерального директора клуба по спортивным вопросам, присоединившись к брату Василию в новом качестве.
Еще по две рокировки произошло в составе команды — в аренду были отданы полузащитник Кристиян Бистрович и нападающий Адольфо Гайч. Первый отправился в турецкую «Касымпашу», второй — в итальянский «Беневенто». Незадолго до возобновления сезона ЦСКА нашел замену этим игрокам — на 4,5 года был подписан контракт с 21-летним хавбеком норвежского «Стабека» Эмилем Бохиненом, также в аренду из китайского клуба «Далянь Ифан» пришел 31-летний венесуэльский форвард Саломон Рондон, который успел поиграть в России за казанский «Рубин» и петербургский «Зенит». В минимально обновленном составе
В конце декабря 2020 года в «Локомотиве» произошла смена руководства — председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе сменили заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Александр Плутник и бронзовый призер чемпионата России 1994 года в составе железнодорожников, бывший футбольный агент и
Ключевым в этой истории видится уход Кикнадзе, который в мае прошлого года не стал продлевать истекающий контракт с живым символом «Локомотива» — главным тренером Юрием Семиным. Предыдущий менеджмент пошел на такой шаг, несмотря на то, что команда занимала второе место в чемпионате страны, а до его завершения оставалось сыграть восемь туров. Радикальное решение было негативно встречено в среде болельщиков команды — когда прерванный
За полгода с новым главным тренером сербом Марко Николичем «Локомотив» сумел сохранить второе место в доигровке прошлого розыгрыша чемпионата России, но в сезоне-2020/2021 «посыпался». В РПЛ железнодорожники идут восьмыми, в Лиге чемпионов, как и в последний раз при Семине, заняли последнее место в группе. Едиственным шансом на трофей для них остается участие в Кубке России. От того, сможет ли балканский специалист обеспечить клубу выступление на международной арене в новом сезоне, может зависеть его будущее в «Локомотиве».
Если говорить о селекции «Локомотива», зимой клуб разорвал контракт с 32-летним защитником Слободаном Райковичем, на приглашении которого, по словам Кикнадзе, настаивал главный тренер. Ему на смену еще в январе из французского «Бордо» был куплен 29-летний Пабло Кастро. Насколько этот трансфер оказался полезным, можно будет судить только на дистанции, но уже сейчас он приносит пользу своей новой команде — в первой же игре за железнодорожников он стал автором победного гола.
От четвертой строчки, которая даст право сыграть только в третьем по значимости еврокубке, отставание составляет пять очков. В такой ситуации самым коротким путем для железнодорожников под руководством Николича становится Кубок России — нужно выиграть три матча, и право сыграть в раунде
Лидер чемпионата России петербургский «Зенит» в зимнее трансферное окно был неактивен —
Клуб из
Большинство клубов РПЛ зимой также незначительно изменили составы. Идущий четвертым «Сочи» только под занавес периода дозаявок взял в аренду у «Зенита» Прохина, расставшись при этом с двумя игроками обороны — в «Нефтехимик» на постоянной основе перешел Никита Калугин, его тезка Колдунов был отдан в «Зенит-2» на правах аренды. Располагающееся на шестой строчке «Динамо» досрочно вернуло из аренды в «Химках» полузащитника Данила Липового, а также не стало подписывать новый контракт с защитником Константином Раушем и отдало «Тамбову» в аренду полузащитника Владислава Карапузова.
Также ростовчане подписали полноценный пятилетний контракт с полузащитником железнодорожников Романом Тугаревым, который в первой части сезона выступал на юге на правах аренды. Кроме того, они усилились малийским нападающим болгарского ЦСКА (София) Али Соу. При этом клуб покинул один из лидеров, финский полузащитник Роман Еременко — контракт с ним был расторгнут по согласию сторон.
Пандемия коронавируса и колебания курса валют этой зимой нашли яркое отражение в трансферной кампании клубов
В общей сложности РПЛ зимой покинули 85 футболистов, а пришли — 80. Суммарные трансферные доходы составили €6,9 млн, а расходы — €16,7 млн. Таким образом, был зафиксирован отрицательный баланс — минус €9,7 млн. Для сравнения: зимой 2020 года из чемпионата России посреди сезона были проданы 72 игрока, им на смену пришел 71 новичок. Тогда на продажах клубы заработали €33,6 млн, потратив на игроков €19,5 млн (баланс был положительным — €14,1 млн). Зимой 2016 года картина была схожа с прошлогодней — 71 ушел, 69 пришли; доходы составили €33,3 млн, расходы — €21,1 млн (баланс — €12,2 млн).
Эти цифры свидетельствуют об изменении трансферной политики российских клубов. Они все реже готовы выкладывать крупные суммы за футболистов посреди сезона и все с большим интересом предпочитают рассматривать свободных агентов и аренду игроков, а также активнее привлекать собственных молодых воспитанников. Исключениями могут стать только те футболисты, которые хорошо котируются на европейском рынке и, как минимум на бумаге, готовы «делать разницу», принося очки и трофеи за счет индивидуальных действий.
Андрей Михайлов