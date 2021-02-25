Российский футбол возвращается. С чем команды РПЛ подходят ко второй части чемпионата

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Сезон-2020/2021 в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) возобновится в пятницу матчем «Тамбов» — «Ротор». Впервые за долгое время одним из самых обсуждаемых клубов лиги стал главный аутсайдер чемпионата — занимающий 16-е место в турнирной таблице «Тамбов». Клуб на протяжении сезона испытывал серьезные финансовые проблемы, и его руководство всерьез рассматривало возможность снятия со всех российских турниров. Только 19 февраля, за два дня до матча 1/8 финала Бетсити Кубка России против московского «Локомотива», Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что «Тамбов» получил от РПЛ сумму, достаточную для разблокировки счетов, и сможет продолжить выступление в национальных соревнованиях.

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Информация о долгах по зарплате перед игроками «Тамбова» появилась в сентябре 2020 года. С того момента власти Тамбовской области и руководство клуба называли разные сроки решения проблемы, а многомиллионные долги продолжали копиться. Ближе к концовке первой части чемпионата терпение части игроков основного состава иссякло, и они отказались выходить на поле в матчах чемпионата России против «Спартака» (1:5), «Рубина» (0:1) и «Урала» (1:1). Тогда тамбовчанам пришлось играть полурезервным составом. Игроки сначала обратились в профсоюз футболистов, а затем подали заявления в палату по разрешению споров РФС и стали массово покидать клуб. Только 19 февраля руководству клуба удалось договориться с игроками, благодаря чему был снят запрет на регистрацию новых футболистов, и «Тамбов» начал заявлять игроков на вторую часть сезона.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 20, 26.02.2021, 19:00 Тамбов - Ротор -

За день до первого матча в 2021 году «Тамбов» огласил полный список футболистов, которые покинули команду, — новые клубы успели найти восемь защитников, двух полузащитников и трех нападающих. Также были отзаявлены еще три футболиста. По состоянию на 20 февраля в заявке тамбовчан оставались вратари Сергей Рыжиков и Никита Чагров, защитник Виталий Шахов и полузащитник Владимир Кабахидзе; также в нее входили три игрока молодежной команды. Вплоть до начала матча руководство клуба занималось включением в заявку новых игроков — к первой игре года «Тамбов» успел включить в состав девять футболистов, среди которых можно отметить молодых полузащитников ЦСКА и «Динамо» Тиграна Аванесяна и Владислава Карапузова.

Главный тренер тамбовчан Сергей Первушин после ожидаемого поражения от «Локомотива» (0:3) в 1/8 финала Кубка России заявил, что для полноценной команды нужны еще три-четыре футболиста. Гендиректор клуба Павел Худяков в свою очередь в разговоре с ТАСС назвал воскресный матч уникальным, а также предположил, что он войдет в историю российского футбола. «Еще сегодня с утра не было до конца понятно, каким составом мы сыграем, заявляли игроков до последнего момента. Поэтому здесь важен не счет, а просто сам факт того, что матч состоялся», — отметил он.

«Спартак» снова в центре внимания

Радость футболистов "Спартака". | Источник: РИА "Новости"

Еще в декабре 2020 года было объявлено об уходе с поста генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова, который проработал в клубе меньше пяти месяцев. При нем в команду перешли три новых футболиста — бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин, узбекистанский полузащитник «Уфы» Остон Урунов (бывший клуб Газизова, в котором он работал в качестве гендиректора с 2011 года вплоть до ухода в «Спартак»), а также взятый в аренду у английского «Челси» нигерийский защитник Виктор Мозес. Из всех трех только последний смог стать футболистом стартового состава, но и его игра вызывает вопросы. У красно-белых есть приоритетное право выкупа прав на игрока у «Челси» за €10 млн, но, по словам директора департамента по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова, вести разговоры о том, останется ли этот игрок в команде, можно будет по прошествии как минимум нескольких официальных матчей.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 20, 28.02.2021, 14:00 Спартак - Рубин -

Кокорин переходил в «Спартак» с помпой — этот трансфер преподносился как перчатка, брошенная «Зениту», и подтверждение амбиций по борьбе за первое место в чемпионате России. Сам игрок обещал «сделать красиво», но что-то пошло не так — из-за травм он пропустил 10 матчей, а в еще 10 играх, в которых ему довелось выйти на поле, ни разу не провел все 90 минут в игре. Он забил два мяча с пенальти и отдал две голевые передачи — на этом подвиги форварда в красно-белой форме подошли к концу. В конце января «Спартак» объявил о продаже Кокорина в итальянскую «Фиорентину». За почти месяц после перехода нападающий провел на поле всего 20 минут в проигранной встрече против «Интера» (0:2), в одной игре не попал в заявку, а еще в двух остался на скамейке запасных.

Еще одной ошибкой «Спартака» в прошлом году стало подписание контракта с Остоном Уруновым. Полузащитник ярко проявил себя в «Уфе», и приглашенный в Москву на повышение Газизов привел в клуб своего подопечного. В столице 20-летний игрок успел отметиться фотографией с дорогими вещами раньше, чем действиями на футбольном поле. Единственный гол и полный матч он провел в Кубке против команды из третьего по силе дивизиона российского футбола, на более высоком уровне он терялся и постоянно допускал ошибки. В отличие от случая с Кокориным, продать Урунова красно-белым не удалось — 20 февраля они отдали хавбека в аренду обратно в «Уфу», при этом у клуба из столицы Башкортостана есть право последующего выкупа прав на полузащитника.

Что касается усиления состава, в январе «Спартак» подписал контракт с полузащитником нидерландского ПСВ Йорритом Хендриксом. Точечная селекция в действии, но болельщики до последнего ждали возвращения в команду атакующего полузащитника Квинси Промеса, который уже играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год.

История с его трансфером из амстердамского «Аякса» в публичном пространстве обсуждалась больше месяца. Только за день до закрытия трансферного окна, 24 февраля, клуб из столицы Нидерландов объявил о продаже игрока.

Оформление сделки затянулось в том числе из-за того, что в декабре 2020 года Промес был задержан по подозрению в нанесении ножевых ранений. В том же месяце его выпустили из-под стражи, но обвинения с него не были сняты. По информации нидерландского издания De Telegraaf, футболисту грозит тюремное заключение сроком на четыре года. В конце января источник, близкий к переговорам, сообщил ТАСС о том, что «Спартак» не был готов платить за трансфер 29-летнего футболиста больше €10 млн, пояснив, что «сумма такова в связи с возрастом игрока и судебным разбирательством в его отношении». В итоге цель была достигнута — €8,5 млн, которые при определенных условиях могут увеличиться до €11 млн.

Тихие перемены в ЦСКА

Ликование игроков ЦСКА. | Источник: РИА "Новости"

Под занавес первой части чемпионата России активно шли разговоры об отставке главного тренера армейцев Виктора Гончаренко — команда на протяжении семи матчей во всех турнирах не могла победить, и слухи об уходе белорусского специалиста с занимаемого поста выглядели обоснованными. В последней игре перед уходом на зимнюю паузу красно-синие смогли прервать неудачную серию, обыграв на выезде «Ростов» (3:1), и вышли на второе место в турнирной таблице РПЛ.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 20, 27.02.2021, 19:00 Локомотив - ЦСКА -

То, что последовало за этим, стало неожиданностью — клуб буднично объявил об уходе ассистентов Гончаренко, Виктора Онопко и Сергея Овчинникова, по истечении срока контрактов. Дежурные слова благодарности, отсутствие прямой речи руководства клуба и перечня успехов, которых тренеры добились вместе с ЦСКА, вызывало вопросы — не так должны прощаться с тренерами, проработавшими в клубе 11 и 7 лет соответственно. Штаб Гончаренко после ухода Овчинникова и Онопко с разницей в несколько дней пополнили бывшие игроки ЦСКА Дмитрий Крамаренко и Алексей Березуцкий. Первый стал тренером вратарей, а второй отошел от работы заместителя генерального директора клуба по спортивным вопросам, присоединившись к брату Василию в новом качестве.

Еще по две рокировки произошло в составе команды — в аренду были отданы полузащитник Кристиян Бистрович и нападающий Адольфо Гайч. Первый отправился в турецкую «Касымпашу», второй — в итальянский «Беневенто». Незадолго до возобновления сезона ЦСКА нашел замену этим игрокам — на 4,5 года был подписан контракт с 21-летним хавбеком норвежского «Стабека» Эмилем Бохиненом, также в аренду из китайского клуба «Далянь Ифан» пришел 31-летний венесуэльский форвард Саломон Рондон, который успел поиграть в России за казанский «Рубин» и петербургский «Зенит». В минимально обновленном составе красно-синие постараются навязать борьбу уже названному «Зениту» в борьбе за чемпионство (отставание составляет четыре очка), а также Кубок России, который они не выигрывали с 2013 года.

Новая метла в «Локомотиве»

В конце декабря 2020 года в «Локомотиве» произошла смена руководства — председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе сменили заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Александр Плутник и бронзовый призер чемпионата России 1994 года в составе железнодорожников, бывший футбольный агент и экс-председатель Совета профессионального союза футболистов и тренеров Владимир Леонченко. Сообщения об обновлении топ-менеджмента клуба появлялись с осени прошлого года, но только к началу зимы стало ясно, что перемены не за горами.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 21, 8.03.2021, 14:00 Арсенал Т - Локомотив -

Ключевым в этой истории видится уход Кикнадзе, который в мае прошлого года не стал продлевать истекающий контракт с живым символом «Локомотива» — главным тренером Юрием Семиным. Предыдущий менеджмент пошел на такой шаг, несмотря на то, что команда занимала второе место в чемпионате страны, а до его завершения оставалось сыграть восемь туров. Радикальное решение было негативно встречено в среде болельщиков команды — когда прерванный из-за пандемии сезон-2019/2020 возобновился, ни один домашний матч клуба не проходил без того, чтобы фанаты не призывали тогда еще гендиректора покинуть клуб.

За полгода с новым главным тренером сербом Марко Николичем «Локомотив» сумел сохранить второе место в доигровке прошлого розыгрыша чемпионата России, но в сезоне-2020/2021 «посыпался». В РПЛ железнодорожники идут восьмыми, в Лиге чемпионов, как и в последний раз при Семине, заняли последнее место в группе. Едиственным шансом на трофей для них остается участие в Кубке России. От того, сможет ли балканский специалист обеспечить клубу выступление на международной арене в новом сезоне, может зависеть его будущее в «Локомотиве».

Если говорить о селекции «Локомотива», зимой клуб разорвал контракт с 32-летним защитником Слободаном Райковичем, на приглашении которого, по словам Кикнадзе, настаивал главный тренер. Ему на смену еще в январе из французского «Бордо» был куплен 29-летний Пабло Кастро. Насколько этот трансфер оказался полезным, можно будет судить только на дистанции, но уже сейчас он приносит пользу своей новой команде — в первой же игре за железнодорожников он стал автором победного гола.

Для «Локомотива», который отстает от занимающего первое место «Зенита» на 13 очков, задача попасть в еврокубки по итогам чемпионата выглядит достаточно сложной.

От четвертой строчки, которая даст право сыграть только в третьем по значимости еврокубке, отставание составляет пять очков. В такой ситуации самым коротким путем для железнодорожников под руководством Николича становится Кубок России — нужно выиграть три матча, и право сыграть в раунде плей-офф Лиги Европы-2021/2022 у команды в кармане.

Затишье на северо-западе

Лидер чемпионата России петербургский «Зенит» в зимнее трансферное окно был неактивен — сине-бело-голубые не приобрели ни одного футболиста, расставшись с тремя игроками, ни одного из которых нельзя назвать игроком стартового состава. В аренду были отданы вратарь Александр Васютин («Юргорден», Швеция) и защитник Данила Прохин («Сочи»), также клуб продал в казанский «Рубин» полузащитника Леона Мусаева. В случае с последним петербуржцы будут иметь право первоначального выкупа.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 20, 27.02.2021, 16:30 Зенит - Ростов -

Клуб из Санкт-Петербурга подошел к рестарту сезона, имея отрыв от идущего вторым ЦСКА в четыре очка. Вылет из Кубка России от тульского «Арсенала» и невыход в плей-офф Лиги чемпионов в значительной степени разгрузили календарь сине-бело-голуых. Гандикап по сравнению с прошлым сезоном сократился, тогда преимущество «Зенита» составляло 10 очков. Несмотря на это, именно команда под руководством главного тренера Сергея Семака остается главным фаворитом в борьбе за чемпионский титул.

Большинство клубов РПЛ зимой также незначительно изменили составы. Идущий четвертым «Сочи» только под занавес периода дозаявок взял в аренду у «Зенита» Прохина, расставшись при этом с двумя игроками обороны — в «Нефтехимик» на постоянной основе перешел Никита Калугин, его тезка Колдунов был отдан в «Зенит-2» на правах аренды. Располагающееся на шестой строчке «Динамо» досрочно вернуло из аренды в «Химках» полузащитника Данила Липового, а также не стало подписывать новый контракт с защитником Константином Раушем и отдало «Тамбову» в аренду полузащитника Владислава Карапузова.

Самым активным клубом среди ведущих клубов РПЛ был «Ростов». Клуб с берегов Дона единовременно усилился сразу тремя игроками из системы «Локомотива» — защитником Александром Мухиным, полузащитником Георгием Махатадзе и нападающим Максимом Турищевым.

Также ростовчане подписали полноценный пятилетний контракт с полузащитником железнодорожников Романом Тугаревым, который в первой части сезона выступал на юге на правах аренды. Кроме того, они усилились малийским нападающим болгарского ЦСКА (София) Али Соу. При этом клуб покинул один из лидеров, финский полузащитник Роман Еременко — контракт с ним был расторгнут по согласию сторон.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 20, 28.02.2021, 19:00 Краснодар - Урал -

Суммарный трансферный минус по итогам зимы

Пандемия коронавируса и колебания курса валют этой зимой нашли яркое отражение в трансферной кампании клубов Премьер-лиги. Согласно данным портала Transfermarkt, до последнего момента ни один из клубов не заплатил за новичка более €3 млн, при этом не было совершено продаж дороже, чем €5 млн за игрока. Самой дорогой покупкой в последний момент стал вернувшийся в «Спартак» из «Аякса» Квинси Промес (€8,5 млн + возможные бонусы) — российский клуб заплатил внушительную сумму за игрока высокого европейского уровня, который явно войдет в шорт-лист лучших футболистов чемпионата страны. Второе место занял защитник Пабло Кастро (€2,5 млн), который перешел из «Бордо» в «Локомотив», тройку самых дорогих игроков замкнул перешедший из «Стабека» в ЦСКА полузащитник Эмиль Бохинен (€1,5 млн). При этом самой успешной сделкой «на выход» стал переход Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину» (€4,5 млн). Попавшие в тройку лучших по этому показателю переходы защитника «Рубина» Олега Данченко в греческий АЕК (€1 млн) и полузащитника «Зенита» Леона Мусаева в «Рубин» (€500 тыс.) несколько лет назад даже не попали бы в топ-10 самых успешных сделок за зимнее межсезонье.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 20, 28.02.2021, 16:30 Ахмат - Динамо -

В общей сложности РПЛ зимой покинули 85 футболистов, а пришли — 80. Суммарные трансферные доходы составили €6,9 млн, а расходы — €16,7 млн. Таким образом, был зафиксирован отрицательный баланс — минус €9,7 млн. Для сравнения: зимой 2020 года из чемпионата России посреди сезона были проданы 72 игрока, им на смену пришел 71 новичок. Тогда на продажах клубы заработали €33,6 млн, потратив на игроков €19,5 млн (баланс был положительным — €14,1 млн). Зимой 2016 года картина была схожа с прошлогодней — 71 ушел, 69 пришли; доходы составили €33,3 млн, расходы — €21,1 млн (баланс — €12,2 млн).

Эти цифры свидетельствуют об изменении трансферной политики российских клубов. Они все реже готовы выкладывать крупные суммы за футболистов посреди сезона и все с большим интересом предпочитают рассматривать свободных агентов и аренду игроков, а также активнее привлекать собственных молодых воспитанников. Исключениями могут стать только те футболисты, которые хорошо котируются на европейском рынке и, как минимум на бумаге, готовы «делать разницу», принося очки и трофеи за счет индивидуальных действий.