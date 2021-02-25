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15:32 (мск), источник: ТАСС

«Сочи» приобрел у «Краснодара» голкипера Адамова

ТАСС, 25 февраля. Российский голкипер Денис Адамов перешел из футбольного клуба «Краснодар» в «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба сочинского клуба.

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Сумма трансфера не называется. В четверг футболист присоединится к команде и проведет вечернюю тренировку. Адамов будет выступать под первым номером.

Во время загрузки произошла ошибка.

Адамову 23 года, он является воспитанником «Краснодара». В текущем сезоне он провел 15 матчей за «Краснодар-2» в Олимп — Футбольной национальной лиге, пропустив 19 мячей и шесть раз сыграв «на ноль».

«Сочи» с 33 очками после 19 игр занимает четвертое место в Тинькофф — Российской премьер-лиге. «Краснодар» располагается на седьмом месте с 30 очками.

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