«Сочи» приобрел у «Краснодара» голкипера Адамова
ТАСС, 25 февраля. Российский голкипер Денис Адамов перешел из футбольного клуба «Краснодар» в «Сочи». Об этом сообщает
ТАСС, 25 февраля. Российский голкипер Денис Адамов перешел из футбольного клуба «Краснодар» в «Сочи». Об этом сообщает
Сумма трансфера не называется. В четверг футболист присоединится к команде и проведет вечернюю тренировку. Адамов будет выступать под первым номером.
Адамову 23 года, он является воспитанником «Краснодара». В текущем сезоне он провел 15 матчей за «Краснодар-2» в Олимп — Футбольной национальной лиге, пропустив 19 мячей и шесть раз сыграв «на ноль».
«Сочи» с 33 очками после 19 игр занимает четвертое место в Тинькофф — Российской