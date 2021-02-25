«Сочи» приобрел у «Краснодара» голкипера Адамова

Сумма трансфера не называется. В четверг футболист присоединится к команде и проведет вечернюю тренировку. Адамов будет выступать под первым номером.

Адамову 23 года, он является воспитанником «Краснодара». В текущем сезоне он провел 15 матчей за «Краснодар-2» в Олимп — Футбольной национальной лиге, пропустив 19 мячей и шесть раз сыграв «на ноль».