«Спартак» и «Динамо» ведут переговоры по трансферу Бакаева

«Московское “Динамо” сделало предложение “Спартаку” о трансфере полузащитника Зелимхана Бакаева. Сумма в 5 миллионов евро не устроила “красно-белых”, которые планируют выручить за футболиста сборной России в два раза больше. На данный момент “Динамо” получило отказ, но трансферное окно открыто до полуночи», — сообщил источник.