«Спартак» и «Динамо» ведут переговоры по трансферу Бакаева
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Сергей Астахов. Московское «Динамо» сделало предложение «Спартаку» о трансфере футболиста Зелимхана Бакаева, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Сергей Астахов. Московское «Динамо» сделало предложение «Спартаку» о трансфере футболиста Зелимхана Бакаева, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«Московское “Динамо” сделало предложение “Спартаку” о трансфере полузащитника Зелимхана Бакаева. Сумма в 5 миллионов евро не устроила “красно-белых”, которые планируют выручить за футболиста сборной России в два раза больше. На данный момент “Динамо” получило отказ, но трансферное окно открыто до полуночи», — сообщил источник.
Бакаев перешел в «Спартак» из тульского «Арсенала» летом 2019 года. Соглашение 24-летнего игрока с «красно-белыми» рассчитано до 2022 года.