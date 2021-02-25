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16:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» и «Динамо» ведут переговоры по трансферу Бакаева

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Сергей Астахов. Московское «Динамо» сделало предложение «Спартаку» о трансфере футболиста Зелимхана Бакаева, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

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Источник: РИА "Новости"

«Московское “Динамо” сделало предложение “Спартаку” о трансфере полузащитника Зелимхана Бакаева. Сумма в 5 миллионов евро не устроила “красно-белых”, которые планируют выручить за футболиста сборной России в два раза больше. На данный момент “Динамо” получило отказ, но трансферное окно открыто до полуночи», — сообщил источник.

Бакаев перешел в «Спартак» из тульского «Арсенала» летом 2019 года. Соглашение 24-летнего игрока с «красно-белыми» рассчитано до 2022 года.

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