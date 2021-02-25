«Спартак» объявил о подписании контракта с Промесом
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Футбольный клуб «Спартак» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Куинси Промесом на 3,5 года.
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Футбольный клуб «Спартак» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Куинси Промесом на 3,5 года.
Амстердамский «Аякс» в среду на своем официальном сайте объявил о договоренности со «Спартаком» по переходу Промеса. Позднее в среду полузащитник прилетел в Москву. В четверг глава департамента столичного клуба по связям с общественностью Антон Фетисов сообщил РИА Новости, что Промес прошел медосмотр и в ближайшее время подпишет контракт с «красно-белыми».
В «Спартаке» Промес будет выступать под 24-м номером.