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16:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» объявил о подписании контракта с Промесом

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Футбольный клуб «Спартак» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Куинси Промесом на 3,5 года.

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Источник: РИА "Новости"

Амстердамский «Аякс» в среду на своем официальном сайте объявил о договоренности со «Спартаком» по переходу Промеса. Позднее в среду полузащитник прилетел в Москву. В четверг глава департамента столичного клуба по связям с общественностью Антон Фетисов сообщил РИА Новости, что Промес прошел медосмотр и в ближайшее время подпишет контракт с «красно-белыми».

Во время загрузки произошла ошибка.

В «Спартаке» Промес будет выступать под 24-м номером.

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