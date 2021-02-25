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17:19 (мск), источник: ТАСС

Промес заявил, что может завершить футбольную карьеру в «Спартаке»

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Полузащитник «Спартака» Квинси Промес может завершить карьеру в столичном футбольном клубе. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

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Источник: AP 2020

В четверг «Спартак» объявил о подписании контракта на 3,5 года с Промесом, который до этого выступал за нидерландский «Аякс».

«Могу представить такое развитие событий — закончить карьеру в “Спартаке”, — сказал 29-летний Промес. — У мня осталось много знакомых в “Спартаке”, сейчас я с нетерпением жду встречи с Артемом Ребровым, Георгием Джикией, Романом Зобниным и другими».

Футболист отметил, что готов выйти на поле уже в следующем матче (против «Рубина» 28 февраля). «Мои физические кондиции очень хорошие, я занимался по индивидуальной программе. Я готов помочь команде уже в следующем матче, но все решения принимает тренер. Меня не волнует, кто сейчас находится на первом месте, “Спартак” должен быть первым, я приехал сюда для этого», — подчеркнул Промес.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско покинет клуб после нынешнего сезона. «Мне интересно поработать с Тедеско. Я знаю, что он уходит по окончании сезона. Надеюсь, что мы все сможем сделать хороший подарок», — заключил Промес.

Промес играл за «Аякс» с 2019 года. В нынешнем сезоне футболист провел 18 матчей, в которых отметился шестью голами. С 2014 по 2018 год он выступал за «Спартак», в составе которого становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка России.

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