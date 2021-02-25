Промес заявил, что может завершить футбольную карьеру в «Спартаке»

В четверг «Спартак» объявил о подписании контракта на 3,5 года с Промесом, который до этого выступал за нидерландский «Аякс».

«Могу представить такое развитие событий — закончить карьеру в “Спартаке”, — сказал 29-летний Промес. — У мня осталось много знакомых в “Спартаке”, сейчас я с нетерпением жду встречи с Артемом Ребровым, Георгием Джикией, Романом Зобниным и другими».

Футболист отметил, что готов выйти на поле уже в следующем матче (против «Рубина» 28 февраля). «Мои физические кондиции очень хорошие, я занимался по индивидуальной программе. Я готов помочь команде уже в следующем матче, но все решения принимает тренер. Меня не волнует, кто сейчас находится на первом месте, “Спартак” должен быть первым, я приехал сюда для этого», — подчеркнул Промес.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско покинет клуб после нынешнего сезона. «Мне интересно поработать с Тедеско. Я знаю, что он уходит по окончании сезона. Надеюсь, что мы все сможем сделать хороший подарок», — заключил Промес.