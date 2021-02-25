Мележиков: Переговоры «Спартака» и «Динамо» по Бакаеву закончились, не начавшись
МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Московское «Динамо» сделало предложение по трансферу футболиста «Спартака» Зелимхана Бакаева, но
МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Московское «Динамо» сделало предложение по трансферу футболиста «Спартака» Зелимхана Бакаева, но
Ранее газета «Спорт-Экспресс» сообщила, что «Спартак» готов продать Бакаева за €12 млн.
«Динамо» действительно предложило €5 млн. Мы не стали официально отвечать на этот оффер (запрос — прим. ТАСС) и озвучили свое предложение. Я озвучивать его не буду. Можно сказать, что переговоры закончились, не начавшись, — отметил Мележиков.
«Тренер на Бакаева рассчитывает, у нас есть планы на этого игрока. В ближайшее время будем разговаривать с ним, чтобы помочь ему», — добавил он.
Бакаеву 24 года, в текущем сезоне он провел 21 встречу за «Спартак», забив один мяч и отдав семь результативных передач. Он является воспитанником клуба. Сезон-2018/19 Бакаев провел в тульском «Арсенале» на правах аренды. В составе сборной России на счету полузащитника шесть матчей и один голевой пас.