Мележиков: Переговоры «Спартака» и «Динамо» по Бакаеву закончились, не начавшись

Ранее газета «Спорт-Экспресс» сообщила, что «Спартак» готов продать Бакаева за €12 млн.

«Динамо» действительно предложило €5 млн. Мы не стали официально отвечать на этот оффер (запрос — прим. ТАСС) и озвучили свое предложение. Я озвучивать его не буду. Можно сказать, что переговоры закончились, не начавшись, — отметил Мележиков.

«Тренер на Бакаева рассчитывает, у нас есть планы на этого игрока. В ближайшее время будем разговаривать с ним, чтобы помочь ему», — добавил он.