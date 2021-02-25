В «Спартаке» заявили, что у клуба есть план на разгрузку состава в связи с ФФП

— Трансфер Промеса состоялся. Нет ли проблем с ФФП, учитывая, что и позапрошлым летом была глобальная трансферная кампания?

— С ФФП всегда тяжело. Особенно русским клубам. Чем клуб меньше, тем ему тяжелее… Тем не менее у нас есть время в летнее трансферное окно выровнять ситуацию. Мы разговаривали со спортивным директором и акционерами по поводу планов на летнее трансферное окно, и у нас есть планы на разгрузку.

Команда Спартак

— Является ли Зелимхан Бакаев частью этой разгрузки?

— В разгрузку он не стоит. Он действительно хороший и профессиональный игрок. Сейчас есть сложности с игровым временем и восстановлением после болезни, но он сегодня или вчера разговаривал с главным тренером, который на него рассчитывает. Значит, есть интерес. Выиграет конкуренцию — в ближайшее время получит игровое время.