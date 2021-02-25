Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Арсенал
Бенфика
Футбол. Еврокубки
20:55
Рейнджерс
Антверпен
Футбол. Еврокубки
20:55
Вильярреал
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
20:55
Хоффенхайм
Мольде
Футбол. Еврокубки
20:55
Наполи
Гранада
Футбол. Еврокубки
20:55
Шахтер Д
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
20:55
Аякс
Лилль
Футбол. Еврокубки
23:00
Брюгге
Динамо К
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Юнайтед
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
23:00
Милан
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
23:00
Лестер
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
23:00
Рома
Брага
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо З
Краснодар
Футбол. Еврокубки
23:00
Байер
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСВ
Олимпиакос П
Все события
Фоторепортажи
9«Бавария» разгромила «Лацио» в Лиге чемпионов
13«Краснодар» дома проиграл загребскому «Динамо»
19:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Спартаке» заявили, что у клуба есть план на разгрузку состава в связи с ФФП

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал «СЭ», что у клуба есть план на разгрузку состава.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

— Трансфер Промеса состоялся. Нет ли проблем с ФФП, учитывая, что и позапрошлым летом была глобальная трансферная кампания?

— С ФФП всегда тяжело. Особенно русским клубам. Чем клуб меньше, тем ему тяжелее… Тем не менее у нас есть время в летнее трансферное окно выровнять ситуацию. Мы разговаривали со спортивным директором и акционерами по поводу планов на летнее трансферное окно, и у нас есть планы на разгрузку.

Команда
Спартак

— Является ли Зелимхан Бакаев частью этой разгрузки?

— В разгрузку он не стоит. Он действительно хороший и профессиональный игрок. Сейчас есть сложности с игровым временем и восстановлением после болезни, но он сегодня или вчера разговаривал с главным тренером, который на него рассчитывает. Значит, есть интерес. Выиграет конкуренцию — в ближайшее время получит игровое время.

«Спартак» занимает третье место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 35 очков в 19 матчах.

 Чемпионка мира снялась топлес ради популяризации женских прыжков с трамплина
Прыжок на тот свет. Трагическая история рекордсмена мира из Ленинграда
«Нужно уметь держать удар»: Дмитрий Губерниев — о Большунове
«Краснодар» арендовал вратаря «Ростова»
Лыжник Сергей Устюгов высказался о травле в интернете
«Ювентус» сообщил о многомиллионных убытках за 6 месяцев сезона
В УЕФА прокомментировали информацию о переносе игр ЧЕ из России
Большунов отказался общаться с прессой после спринта на ЧМ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь