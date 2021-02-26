Стартует 20-й тур чемпионата России по футболу

Перед стартом второй части сезона в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) обсуждался вопрос о снятии «Тамбова» с турнира. 4 февраля президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что клубу будет оказана финансовая помощь. 19 февраля состоялось заседание комиссии по лицензированию Российского футбольного союза, на котором рассматривалась ситуация с «Тамбовом». По его итогам стало известно, что клуб продолжит выступать в чемпионате России.

Премьер-лига 2020/2021 Тур 20, 26.02.2021, 19:00 Тамбов - Ротор -

«Тамбов» испытывает финансовые проблемы, многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей. Состав команды обновился практически полностью, костяк составляют футболисты, арендованные у других клубов. «Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице с 13 очками, и матч с «Ротором» станет важным в борьбе за право остаться в РПЛ на следующий сезон. Команда из Волгограда набрала 14 очков и идет на 13-й позиции.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 20, 27.02.2021, 19:00 Локомотив - ЦСКА -

«Локомотив» примет ЦСКА

ЦСКА после 19 туров набрал 37 очков и занимает второе место в таблице. Во время паузы клуб в связи с окончанием контрактов покинули ассистенты главного тренера Виктор Онопко и Сергей Овчинников. Штаб Виктора Гончаренко после их ухода пополнили бывшие игроки ЦСКА Дмитрий Крамаренко и Алексей Березуцкий.

Несколько изменений произошли и в составе армейцев. В аренду были отданы полузащитник Кристиян Бистрович и нападающий Адольфо Гайч. Незадолго до возобновления сезона ЦСКА нашел замену обоим игрокам — на 4,5 года был подписан контракт с 21-летним хавбеком норвежского «Стабека» Эмилем Бохиненом, также в аренду из китайского клуба «Далянь Ифан» пришел 31-летний венесуэльский форвард Саломон Рондон, который успел поиграть в России за казанский «Рубин» и петербургский «Зенит».

В четверг ЦСКА сообщил о том, что вратарь Игорь Акинфеев изолирован от команды из-за небольшого недомогания с признаками ОРВИ. ЦСКА объявил о досрочном возвращении из аренды в екатеринбургском «Урале» вратаря Ильи Помазуна. В текущем сезоне Помазун сыграл за «Урал» 17 встреч, в пяти из которых отыграл «на ноль».

В «Локомотиве» в конце декабря прошлого года сменился генеральный директор. Место Василия Кикнадзе занял бронзовый призер чемпионата России 1994 года в составе железнодорожников, бывший футбольный агент и экс-председатель Совета профессионального союза футболистов и тренеров Владимир Леонченко. «Локомотив» в осенней части чемпионата играл с большими перепадами и занимает только восьмое место в турнирной таблице с 28 очками.

Зимой клуб разорвал контракт с 32-летним защитником Слободаном Райковичем. Ему на смену из французского «Бордо» был куплен 29-летний Пабло Кастро, который уже успел отметиться победным голом в кубковом матче с «Тамбовом» (3:0). Перед столичным дерби железнодорожники испытывают проблемы с составом. Продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразной связки полузащитник Дмитрий Баринов, под вопросом участие в игре нападающих Федор Смолова и Зе Луиша, а также полузащитника Антона Миранчука.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 20, 27.02.2021, 16:30 Зенит - Ростов -

В первом круге «Локомотив» неожиданно для многих обыграл на выезде ЦСКА со счетом 1:0. Предстоящая встреча пройдет на «РЖД-Арене» в субботу и начнется в 19:00 мск.

Промес готов

В субботу свой первый матч в РПЛ после перерыва проведет и действующий чемпион «Зенит». Команда из Санкт-Петербурга примет «Ростов», встреча начнется в 16:30 мск. В зимнее трансферное окно «Зенит» не приобрел ни одного футболиста. Сине-бело-голубые опережают ЦСКА в таблице на четыре очка, «Ростов» с 32 очками занимает пятое место в турнирной таблице.

Ростовчане приобрели сразу трех игроков из системы «Локомотива» — защитника Александра Мухина, полузащитника Георгия Махатадзе и нападающего Максима Турищева. Также «Ростов» подписал полноценный пятилетний контракт с полузащитником железнодорожников Романом Тугаревым, который в первой части сезона выступал за команду на правах аренды. Кроме того, состав ростовчан пополнил малийский нападающий болгарского ЦСКА (София) Али Соу.

При этом «Ростов» покинул один из лидеров, финский полузащитник Роман Еременко — контракт с ним был расторгнут по согласию сторон. Из-за травмы в матче с «Зенитом» не сыграет лучший бомбардир команды в нынешнем сезоне Кенто Хасимото. Хозяевам из-за травмы не поможет полузащитник Малком, участие в игре Себастьяна Дриусси и Сердара Азмуна находится под вопросом.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 20, 28.02.2021, 14:00 Спартак - Рубин -

Обе команды неудачно выступили в Кубке России, не сумев выйти в четвертьфинал. «Зенит» дома проиграл тульскому «Арсеналу» (1:2), а «Ростов» уступил грозненскому «Ахмату» (0:1). Также в субботу «Химки» примут «Уфу», а «Сочи» сыграет с «Арсеналом».

В главном матче воскресенья московский «Спартак» примет «Рубин», встреча начнется в 14:00 мск. Красно-белые продали нападающего Александра Кокорина в итальянскую «Фиорентину» и приобрели нидерландского полузащитника Йоррита Хендрикса из ПСВ. Но главную сделку трансферного окна в России «Спартак» завершил в четверг. Из «Аякса» в команду вернулся Квинси Промес.