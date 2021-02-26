Медведю из РПЛ пора проснуться: ЧР возобновляется после зимней паузы
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Михаил Гончаров. Пятничная встреча между «Тамбовом» и волгоградским «Ротором» откроет весеннюю часть сезона Российской
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Михаил Гончаров. Пятничная встреча между «Тамбовом» и волгоградским «Ротором» откроет весеннюю часть сезона Российской
Центральным матчем 20-го тура станет столичное дерби между «Локомотивом» и ЦСКА. Также, вероятно, состоится первый после возвращения в Россию выход футболиста Куинси Промеса в майке столичного «Спартака».
На логотипе РПЛ изображен медведь, поэтому символично, что российский футбол возвращается на стадионы в последние дни зимы. Последний на данный момент тур был сыгран в декабре 2020 года, после чего команды ушли на перерыв, а уже в январе начали готовиться к возобновлению турнира, проводя контрольные матчи на сборах.
Честь открывать весеннюю часть выпала терпящему бедствие «Тамбову». В пятницу команда Сергея Первушина на стадионе в Саранске примет «Ротор». Решение об участии команды в матчах элитного дивизиона страны было принято практически перед возобновлением сезона.
Неделей ранее «Тамбов» вылетел из Кубка России, проиграв на стадии 1/8 финала «Локомотиву» (0:3).
В субботу состоится ряд интересных встреч, среди которых будет московское дерби и встреча лидера чемпионата с претендентом на еврокубки. «Ростов» отправляется в гости к петербургскому «Зениту» без полузащитника Романа Еременко, который в воскресенье расторг контракт с клубом по семейным обстоятельствам. «Зенит», в свою очередь, остался без колумбийца Вильмар Барриос, который сдал положительный тест на COVID. Перед этой встречей петербуржцы лидируют в чемпионате, имея в активе 41 балл, «Ростов» идет пятым с 32 очками.
Субботним вечером «Локомотив» примет ЦСКА. Армейцы вынуждены будут обходиться без своего капитана Игоря Акинфеева, который почувствовал небольшое недомогание с признаками ОРВИ после матча Кубка России со «СКА-Хабаровском» (2:0). Заменить его призван голкипер Илья Помазун, который был экстренно возвращен из аренды в екатеринбургском «Урале».
Новичок ЦСКА Саломон Рондон, дебютировавший за новый клуб в матче со «СКА-Хабаровском», в преддверии битвы с железнодорожниками заявил об амбициях армейцев на чемпионский титул. «Надеюсь, с моим участием ЦСКА станет чемпионом», — сказал форвард.
«Локомотив» ко второй части сезона готовится в «Лужниках» в связи с тем, что на тренировочной базе железнодорожников в Баковке ведутся ремонтные работы. К очному противостоянию команды подходят в ролях одного из лидеров и середняка таблицы: ЦСКА идет вторым с 37 очками, у железнодорожников 28 баллов и восьмое место.
Также в субботу идущий четвертым «Сочи» примет занимающий 14-ю строчку тульский «Арсенал», а «Уфа» попробует в гостях отобрать очки у подмосковных «Химок». Команды занимают 15-е и 11-е места соответственно.
«Спартак» в воскресенье примет казанский «Рубин». «Мыльная опера» с возвращением в столичный клуб нидерландского футболиста Куинси Промеса подошла к концу прямо к возобновлению турнира. В среду было объявлено о переходе форварда из амстердамского «Аякса», а в четверг был подписан контракт на 3,5 года. Промес на
Также нидерландец заявил, что не покинет состав «красно-белых» пока снова не выиграет с командой чемпионство.
В четверг источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что «Спартак» отказался от предложения московского «Динамо» по трансферу футболиста Зелимхана Бакаева, так как рассчитывал выручить за игрока больше, чем 5 миллионов долларов. Управляющий директор «красно-белых» Евгений Мележиков подтвердил эту информацию, добавив, что тренеры команды рассчитывают на данного футболиста.
Не получившее футболиста «Динамо» своими силами отправилось добывать очки в Грозный к местному «Ахмату». Команда Сандро Шварца после 19-го тура шла на шестом месте, грозненцы располагались на десятой строчке. «Краснодар», который матчами в Лиге Европы раньше остальных российских команд вернулся после перерыва, в воскресенье проведет домашний матч с «Уралом». В активе «быков» перед противостоянием седьмая позиция и 30 очков, у екатеринбуржцев на девять баллов меньше и 12-е место.