Медведю из РПЛ пора проснуться: ЧР возобновляется после зимней паузы

Центральным матчем 20-го тура станет столичное дерби между «Локомотивом» и ЦСКА. Также, вероятно, состоится первый после возвращения в Россию выход футболиста Куинси Промеса в майке столичного «Спартака».

ЦСКА сыграет без Акинфеева

На логотипе РПЛ изображен медведь, поэтому символично, что российский футбол возвращается на стадионы в последние дни зимы. Последний на данный момент тур был сыгран в декабре 2020 года, после чего команды ушли на перерыв, а уже в январе начали готовиться к возобновлению турнира, проводя контрольные матчи на сборах.

Честь открывать весеннюю часть выпала терпящему бедствие «Тамбову». В пятницу команда Сергея Первушина на стадионе в Саранске примет «Ротор». Решение об участии команды в матчах элитного дивизиона страны было принято практически перед возобновлением сезона.

Неделей ранее «Тамбов» вылетел из Кубка России, проиграв на стадии 1/8 финала «Локомотиву» (0:3). Из-за финансовых долгов большая часть игроков покинула команду: состав на встречу с железнодорожниками пришлось выискивать из ближайшего резерва. Перед матчем с волгоградцами «Тамбов» усилился несколькими футболистами из клубов РПЛ, которые пошли на встречу испытывающему проблемы коллективу. В четверг глава лиги Сергей Прядкин сообщил, что руководству «Тамбова» удалось найти двух спонсоров, которые смогут поддержать клуб.

После 19 туров «Ротор» опережает «Тамбов» на один балл, но идет на три позиции выше: волгоградцы — 13-е, «Тамбов» замыкает таблицу.

В субботу состоится ряд интересных встреч, среди которых будет московское дерби и встреча лидера чемпионата с претендентом на еврокубки. «Ростов» отправляется в гости к петербургскому «Зениту» без полузащитника Романа Еременко, который в воскресенье расторг контракт с клубом по семейным обстоятельствам. «Зенит», в свою очередь, остался без колумбийца Вильмар Барриос, который сдал положительный тест на COVID. Перед этой встречей петербуржцы лидируют в чемпионате, имея в активе 41 балл, «Ростов» идет пятым с 32 очками.

Субботним вечером «Локомотив» примет ЦСКА. Армейцы вынуждены будут обходиться без своего капитана Игоря Акинфеева, который почувствовал небольшое недомогание с признаками ОРВИ после матча Кубка России со «СКА-Хабаровском» (2:0). Заменить его призван голкипер Илья Помазун, который был экстренно возвращен из аренды в екатеринбургском «Урале».

Новичок ЦСКА Саломон Рондон, дебютировавший за новый клуб в матче со «СКА-Хабаровском», в преддверии битвы с железнодорожниками заявил об амбициях армейцев на чемпионский титул. «Надеюсь, с моим участием ЦСКА станет чемпионом», — сказал форвард.

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий «Зенит» забил в матче со «Спартаком» четыре, но один — в свои ворота

«Локомотив» ко второй части сезона готовится в «Лужниках» в связи с тем, что на тренировочной базе железнодорожников в Баковке ведутся ремонтные работы. К очному противостоянию команды подходят в ролях одного из лидеров и середняка таблицы: ЦСКА идет вторым с 37 очками, у железнодорожников 28 баллов и восьмое место.

Также в субботу идущий четвертым «Сочи» примет занимающий 14-ю строчку тульский «Арсенал», а «Уфа» попробует в гостях отобрать очки у подмосковных «Химок». Команды занимают 15-е и 11-е места соответственно.

Долгожданное возвращение «Антохи»

«Спартак» в воскресенье примет казанский «Рубин». «Мыльная опера» с возвращением в столичный клуб нидерландского футболиста Куинси Промеса подошла к концу прямо к возобновлению турнира. В среду было объявлено о переходе форварда из амстердамского «Аякса», а в четверг был подписан контракт на 3,5 года. Промес на пресс-конференции отметил, что находится в великолепной физической форме, но решение о его участии в игре будет вынесено только тренерским штабом.

Также нидерландец заявил, что не покинет состав «красно-белых» пока снова не выиграет с командой чемпионство.

Пока москвичи отстают от лидера на шесть очков и занимают третье место, «Рубин» расположился по второй части таблицы — 28 баллов и девятая строчка.

В четверг источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что «Спартак» отказался от предложения московского «Динамо» по трансферу футболиста Зелимхана Бакаева, так как рассчитывал выручить за игрока больше, чем 5 миллионов долларов. Управляющий директор «красно-белых» Евгений Мележиков подтвердил эту информацию, добавив, что тренеры команды рассчитывают на данного футболиста.