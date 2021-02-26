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13:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Спартаке» рассказали о будущем Педро Роши после отзаявки из РПЛ

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал о будущем нападающего красно-белых Педро Роши, который был выведен из заявки клуба на чемпионат России.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Педро Роша переведен во вторую команду. С ней он будет тренироваться и готовиться к матчам ФНЛ. Его будущее станет известно позже», — сказал Фетисов.

24 февраля «Спартак» исключил Рошу из заявки на Тинькофф РПЛ. 26-летний бразилец вернулся в московский клуб в январе после почти двух лет в арендах в «Крузейро» и «Фламенго». Свой последний матч за «Спартак» провел 7 марта 2019 года против «Урала» в Кубке России.

(Артем Калинин).

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