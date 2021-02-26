В «Тамбове» раскрыли зарплаты футболистов, пришедших в клуб перед второй частью сезона

«Тамбов» испытывает финансовые проблемы, перед стартом второй части сезона в РПЛ обсуждался вопрос о снятии команды с турнира. 4 февраля президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что клубу будет оказана финансовая помощь. 19 февраля состоялось заседание комиссии по лицензированию Российского футбольного союза, на котором рассматривалась ситуация с «Тамбовом». По его итогам стало известно, что клуб продолжит выступать в чемпионате России.

«Мы платим [арендованным игрокам] 12,5−12,8 тыс. рублей, остальное платят их клубы. У тех ребят, которые пришли на контракт, зарплата не более 50 тыс. рублей», — сказал Худяков.

Во время зимней паузы из «Тамбова» в новые клубы ушли 13 игроков, также из заявки команды были исключены еще четыре футболиста. На первую официальную игру в 2021 году, матч 1/8 финала Бетсити Кубка России против московского «Локомотива» (0:3), в заявку тамбовчан были включены 17 игроков. После этого клуб объявил о переходе еще 13 футболистов. В общей сложности зимой в аренду были взяты 11 человек — защитники Илья Мартынов («Краснодар-2») и Александр Денисов («Арсенал», Тула), полузащитники Тигран Аванесян (ЦСКА), Юрий Бавин («Урал»), Евгений Чабанов («Кубань»), Антон Терехов и Владислав Карапузов (оба — «Динамо», Москва), а также нападающие Давид Тошевски («Ростов»), Артем Архипов («Кубань»), Роман Минаев («Арсенал») и Кирилл Климов («Рубин»).

Сезон в РПЛ возобновится 26 февраля. В этот день «Тамбов» в Саранске примет волгоградский «Ротор». Игра начнется в 19:00 мск.