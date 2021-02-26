Планируемый доход от коммерческой деятельности РФС в 2021 году составляет 4,5 млрд рублей
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о бюджете организации на текущий год.
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о бюджете организации на текущий год.
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о бюджете организации на текущий год.
«Бюджет нас не может не радовать. Мы планируем, что доходы в 2021 году у нас будут даже выше, чем в 2019-м и 2020-м. В 2020-м наши доходы превысили доходы 2019 года, планируем такую же тенденцию. Планируемый доход от коммерческой деятельности в 2021 году у нас 4,5 млрд рублей. Все эти средства будут направлены на реализацию реформ и программ развития.
Хотел поблагодарить наших партнеров, которые, несмотря на непростое время, продолжают верить в футбол и в то, что нам удастся его реформировать, и помогают финансово реализовывать проекты", — передает слова Дюкова корреспондент Sport24 Алина Матинян.
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