Планируемый доход от коммерческой деятельности РФС в 2021 году составляет 4,5 млрд рублей

«Бюджет нас не может не радовать. Мы планируем, что доходы в 2021 году у нас будут даже выше, чем в 2019-м и 2020-м. В 2020-м наши доходы превысили доходы 2019 года, планируем такую же тенденцию. Планируемый доход от коммерческой деятельности в 2021 году у нас 4,5 млрд рублей. Все эти средства будут направлены на реализацию реформ и программ развития.