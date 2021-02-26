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14:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Глава ЦСКА Евгений Гинер избран вице-президентом РФС

Сегодня, 26 февраля, состоялся исполком РФС, на котором был принят ряд организационных решений.

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Источник: РИА "Новости"

«Утверждён состав руководителей постоянных и временных комитетов и комиссий РФС. Утверждены составы юрисдикционных органов, органов лицензирования и сертификации. Анатолию Турчаку присвоено звание почётного члена РФС за особые заслуги перед отечественным футболом.

Никита Симонян избран первым вице-президентом РФС. Игорь Каменской, Сергей Прядкин, Евгений Гинер, Елена Илюхина и Денис Соловьёв избраны вице-президентами РФС», — сообщает пресс-служба организации.

Напомним, Гинер занимает пост президента ЦСКА уже 20 лет. При Гинере «армейцы» шесть раз стали чемпионами России, семь раз победили в национальном Кубке. В 2005 году ЦСКА первым из российских клубов завоевал Кубок УЕФА.

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