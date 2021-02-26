Глава ЦСКА Евгений Гинер избран вице-президентом РФС
Сегодня, 26 февраля, состоялся исполком РФС, на котором был принят ряд организационных решений.
Сегодня, 26 февраля, состоялся исполком РФС, на котором был принят ряд организационных решений.
«Утверждён состав руководителей постоянных и временных комитетов и комиссий РФС. Утверждены составы юрисдикционных органов, органов лицензирования и сертификации. Анатолию Турчаку присвоено звание почётного члена РФС за особые заслуги перед отечественным футболом.
Никита Симонян избран первым
Напомним, Гинер занимает пост президента ЦСКА уже 20 лет. При Гинере «армейцы» шесть раз стали чемпионами России, семь раз победили в национальном Кубке. В 2005 году ЦСКА первым из российских клубов завоевал Кубок УЕФА.