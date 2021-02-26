Дюков объяснил влючение Прядкина, Гинера и Илюхиной в бюро исполкома РФС
Президент РФС Александр Дюков прокомментировал изменения в бюро исполкома РФС.
Президент РФС Александр Дюков прокомментировал изменения в бюро исполкома РФС.
Игорь Каменской, Сергей Прядкин, Евгений Гинер, Елена Илюхина и Денис Соловьев были избраны
— Почему такой состав
Что касается бюро исполкома, исторически было два представителя РПЛ. Кончно, лигу должен представлять президент. Соответственно, там Прядкин — избранный глава РПЛ. Гинер — представитель клубов, который обладает сооветствующим опытом в клубном футболе. В истории каждой команды бывают яркие моменты, бывают и не очень удачные моменты. ЦСКА проходил разные этапы, но вы не сможете спорить, что ЦСКА — успешный клуб, он неоднократно это доказывал. Это клуб, который с точки зрения коммерческой и трансферной политики работает достаточно успешно. Гинер работает давно, и я его оцениваю как профессионала, который давно в исполкоме, он предложил много важных идей. У него есть абсолютная проактивность. Это член исполкома, который регулярно участвует в заседаниях, активно работает и сделал очень много.
Если говорить о Илюхиной. Она заняла позицию, которую занял Турчак от МРО. Шесть человек подписались под обращением, что от всех МРО нужно выдвинуть Илюхину. В данном случае не стоит относиться к ней как к руководителю «Зенита». Я знаю, сколько времени она уделяет развитию футбола в