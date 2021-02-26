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16:57 (мск), источник: Sport24

Слепов и Н’Жи пропустят матч «Динамо» с «Ахматом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о готовности игроков принять участие в матче 20-го тура Премьер-лиги с Ахматом. Игра состоится 28 февраля в Грозном.

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— Скопинцев тренируется с нами уже неделю. Решение по его участию в матче мы примем чуть позднее. Точно не сыграют с «Ахматом» Сергей Слепов и Клинтон Н’Жи, — приводит слова Шварца пресс-служба клуба.

— Из-за дисквалификации встречу пропустит Роман Евгеньев. Уже решили, кто выйдет на его позицию?

— Это достаточно сложное решение. У нас есть два варианта — либо мы поменяем схему, либо проведем замену по позиции. Вместо Евгеньева могут сыграть Роман Нойштедтер или Заурбек Плиев. Хочу отметить, что на тренировках себя отлично проявляет Александр Кутицкий. Также мы можем сыграть в три центральных защитника, как в матче с «Зенитом».

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