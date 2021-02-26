Слепов и Н’Жи пропустят матч «Динамо» с «Ахматом»

— Скопинцев тренируется с нами уже неделю. Решение по его участию в матче мы примем чуть позднее. Точно не сыграют с «Ахматом» Сергей Слепов и Клинтон Н’Жи, — приводит слова Шварца пресс-служба клуба.

— Это достаточно сложное решение. У нас есть два варианта — либо мы поменяем схему, либо проведем замену по позиции. Вместо Евгеньева могут сыграть Роман Нойштедтер или Заурбек Плиев. Хочу отметить, что на тренировках себя отлично проявляет Александр Кутицкий. Также мы можем сыграть в три центральных защитника, как в матче с «Зенитом».