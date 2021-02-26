Мостовой — о «Краснодаре»: Кажется, пришло время выводов по Мусаеву

«Мне кажется, пришло время выводов по Мусаеву. Все называют его перспективным тренером. Сколько можно уже быть перспективным? Это смешное слово. Нет результата — тебя убирают. Сколько уже можно ждать? От “Краснодара” только одни заявления. Они, конечно, вышли в плей-офф, здесь молодцы. Но они и потратили ого-го. На поле выходили девять иностранцев», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Краснодар» вылетел из Лиги Европы, дважды уступив загребскому «Динамо» в матчах 1/16 финала (2:3 дома и 0:1 на выезде). В РПЛ команда Мусаева после 19 туров набрала 30 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице. Отставание от лидера «Зенита» 11 очков.