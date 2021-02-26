«Большая команда»: Слуцкий — о предстоящей игре со «Спартаком»

«Спартак» — большая команда, всегда была, есть и остаётся. У них очень квалифицированный состав. Игра с «Динамо», на мой взгляд, была достаточно равная. Очень многое решили определенные нюансы в виде назначенного пенальти, например. В любом случае, большая игра, и мы ее с нетерпением ждём, — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».

«Что касается матча первого круга, это было слишком давно. Когда одну игру ты играешь в августе, а вторую в феврале-марте, трудно проводить параллели с таким промежутком в восемь месяцев. Это будет новая игра с новыми вводными. Не скажу, что новые команды. Может быть, команды относительно старые, но в новом состоянии. Каждая новая игра — это как новая книга, новый фильм. Даже если это трилогия, то в футболе она не сочетается с предыдущими частями», — добавил тренер.