«Большая команда»: Слуцкий — о предстоящей игре со «Спартаком»

Встреча «Спартак» — «Рубин» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет в Москве в воскресенье, 28 февраля, и начнется в 14:00 мск. В матче первого круга в Казани победу одержал «Спартак» со счетом 2:0.
«Спартак» — большая команда, всегда была, есть и остаётся. У них очень квалифицированный состав. Игра с «Динамо», на мой взгляд, была достаточно равная. Очень многое решили определенные нюансы в виде назначенного пенальти, например. В любом случае, большая игра, и мы ее с нетерпением ждём, — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».
«Что касается матча первого круга, это было слишком давно. Когда одну игру ты играешь в августе, а вторую в феврале-марте, трудно проводить параллели с таким промежутком в восемь месяцев. Это будет новая игра с новыми вводными. Не скажу, что новые команды. Может быть, команды относительно старые, но в новом состоянии. Каждая новая игра — это как новая книга, новый фильм. Даже если это трилогия, то в футболе она не сочетается с предыдущими частями», — добавил тренер.