Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Вердер
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
23:00
Ренн
Ницца
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Атлетик
Футбол. Премьер-лига
19:00
Тамбов
Ротор
13
Футбол. Первый дивизион
27.02
Енисей
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
27.02
Оренбург
Факел
Все события
Фоторепортажи
13Медведев уступил Джоковичу в финале Australian Open
8«Манчестер Сити» победил «Боруссию» на выезде
19:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Большая команда»: Слуцкий — о предстоящей игре со «Спартаком»

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Московский «Спартак» всегда был, есть и остается большой командой с квалифицированным составом футболистов, заявил главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий, отметив, что трудно проводить параллели между матчем соперников в первом круге и игрой в воскресенье, так как прошло уже много времени.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча «Спартак» — «Рубин» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет в Москве в воскресенье, 28 февраля, и начнется в 14:00 мск. В матче первого круга в Казани победу одержал «Спартак» со счетом 2:0.

Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 20, 28.02.2021, 14:00

Спартак-Рубин-

«Спартак» — большая команда, всегда была, есть и остаётся. У них очень квалифицированный состав. Игра с «Динамо», на мой взгляд, была достаточно равная. Очень многое решили определенные нюансы в виде назначенного пенальти, например. В любом случае, большая игра, и мы ее с нетерпением ждём, — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».

«Что касается матча первого круга, это было слишком давно. Когда одну игру ты играешь в августе, а вторую в феврале-марте, трудно проводить параллели с таким промежутком в восемь месяцев. Это будет новая игра с новыми вводными. Не скажу, что новые команды. Может быть, команды относительно старые, но в новом состоянии. Каждая новая игра — это как новая книга, новый фильм. Даже если это трилогия, то в футболе она не сочетается с предыдущими частями», — добавил тренер.

 Туктамышева снялась в откровенной фотосессии для журнала Maxim
Ефимова рассказала, почему до сих пор не заблокировала Губерниева
Возрастное ограничение 18+
«Ротор» одержал волевую победу над «Тамбовом» в матче РПЛ
Роман Абрамович одобрил покупку Холанда в «Челси» за €100 млн
«Спартак» расправится с «Рубином»: Топ-5 ставок выходных
Емельяненко встретился с Исмаиловым на турнире АСА 118 (видео)
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы
«Пришло время выводов по Мусаеву»: Мостовой — о «Краснодаре»
Куман досрочно завершил пресс-конференцию из-за кровотечения
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь