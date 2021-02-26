«В команде нашлось несколько плохих парней». «Спартак» показал, как прошла первая тренировка Промеса

Промес поделился впечатлениями от жесткого коридора и встречи с командой, а также рассказал о знакомстве с главным тренером Доменико Тедеско.

«Рад вернуться и снова выйти на поле вместе с командой. Классное чувство. Да, слышал, что было очень холодно. Так что я вернулся в правильный момент. Но для меня погода — не проблема. Тренер «Спартака» по физподготовке [Владимир Чепзанович]? Да, слышал рассказы о нем. Любопытно. После этого интервью мне как раз предстоит с ним поработать. Я готов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Lv0IbHu8caY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча с командой прошла отлично. Со многими я давно знаком. Классно снова встретить тех, c кем мы добились успеха в прошлом. И очень рад работать вместе с ними вновь. О, да! Коридор… В этой команде нашлось несколько плохих парней! Но я запомнил их и обязательно отомщу!