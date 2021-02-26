«В команде нашлось несколько плохих парней». «Спартак» показал, как прошла первая тренировка Промеса
В пятницу голландский полузащитник Квинси Промес провел первую тренировку со «Спартаком» после возвращения в московский клуб.
В пятницу голландский полузащитник Квинси Промес провел первую тренировку со «Спартаком» после возвращения в московский клуб.
Промес поделился впечатлениями от жесткого коридора и встречи с командой, а также рассказал о знакомстве с главным тренером Доменико Тедеско.
«Рад вернуться и снова выйти на поле вместе с командой. Классное чувство. Да, слышал, что было очень холодно. Так что я вернулся в правильный момент. Но для меня погода — не проблема. Тренер «Спартака» по физподготовке [Владимир Чепзанович]? Да, слышал рассказы о нем. Любопытно. После этого интервью мне как раз предстоит с ним поработать. Я готов.
Встреча с командой прошла отлично. Со многими я давно знаком. Классно снова встретить тех, c кем мы добились успеха в прошлом. И очень рад работать вместе с ними вновь. О, да! Коридор… В этой команде нашлось несколько плохих парней! Но я запомнил их и обязательно отомщу!
Мы пообщались с тренером. Он рассказал о себе, о своем видении игры. Задал мне несколько вопросов о том, как я вижу футбол. Классный человек, рад знакомству с ним. Для меня все понятно. Думаю, мы хорошо поработаем вместе", — заявил 29-летний голландский футболист в интервью