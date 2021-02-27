«Чушь собачья». Спортивный директор «Тамбова» отреагировал на обвинения в договорном матче с «Ротором»

«Все эти разговоры, конечно, чушь собачья. Главная проблема, что Денисов получил травму. Мы на него очень рассчитывали. Пропустили необязательные голы, вот и все», — цитирует Худякова «Чемпионат».

Напомним, «Тамбов» испытывает серьезные финансовые проблемы. Долги клуба по зарплатам составляют более 150 млн рублей.

12 февраля стало известно, что РФС и РПЛ достигли договоренности по вопросу финансирования «Тамбова», которая составит порядка 300 млн рублей. Этого должно хватить для того, чтобы «Тамбов» доиграл сезон.

Позже Лига, выполняя взятые на себя обязательства, поддержала досрочное выделение «Тамбову» средств, положенных от будущих обязательных выплат со стороны РПЛ. Средства будут выделены при условии выполнения клубом остальных пунктов дорожной карты, среди которых реструктуризация долгов по заработной плате и получение гарантий о дополнительных субсидиях из других источников.

Также клуб из Тамбова также уведомил лигу о снятии команды с молодежного первенства России.