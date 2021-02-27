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14:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Химки» — «Уфа»: Глушаков и Мирзов выйдут с первых минут, Урунов в запасе

Стали известны стартовые составы «Химок» и «Уфы» на матч 20-го тура Тинькофф РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что главный тренер химчан Игорь Черевченко пропустит встречу. Специалист почувствовал недомогание перед игрой, его тест на коронавирус показал отрицательный результат.

В запасе уфимцев присутствует полузащитник Остон Урунов, которого клуб арендовал у «Спартака» 20 февраля.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Конате.

Запасные: Хомич, Генералов, Логашов, Тихонов, Камышев, Могилевец, Жумабеков, Алиев, Глушенков.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Плиев, Табидзе, Йокич, Камилов, Голубев, Мрзляк, Жамалетдинов, Андрич.

Запасные: Чернов, Кукушкин, Сухов, Аликин, Дзантиев, Кротов, Урунов, Бизоза, Милетич, Сысуев.

Матч «Химки» — «Уфа» состоится сегодня, 27 февраля. Начало — в 14.00 (мск).

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