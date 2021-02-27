Источник: «Краснодар» хочет приобрести Жемалетдинова

Как отмечается, в клубе четко обозначили интерес к 24-летнему игроку и хотят его заполучить. Вопрос в том, договорится ли с Жемалетдиновым «Локомотив». Пока новая администрация железнодорожников не нашла общего языка с агентами, близкими к игрокам «Локо» в последние годы.