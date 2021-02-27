Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Дижон
ПСЖ
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
ЦСКА
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Севилья
Барселона
01
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Балтика
Краснодар-2
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Вест Бромвич Альбион
Брайтон & Хоув
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бавария
Кельн
31
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия Д
Арминия
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вольфсбург
Герта
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Штутгарт
Шальке-04
31
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Специя
Парма
22
Футбол. Зарубежный
20:00
Болонья
Лацио
Футбол. Зарубежный
20:30
РБ Лейпциг
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Лидс
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Осасуна
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Ростов
22
Футбол. Первый дивизион
16:00
Торпедо М
СКА-Хабаровск
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Эйбар
Уэска
11
Футбол. Зарубежный
15:30
Манчестер Сити
Вест Хэм Юнайтед
21
Футбол. Зарубежный
22:45
Верона
Ювентус
Футбол. Зарубежный
15:00
Бордо
Метц
12
Футбол. Первый дивизион
15:00
Текстильщик
Чертаново
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чайка
Шинник
51
Футбол. Зарубежный
23:00
Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Валенсия
Футбол. Первый дивизион
14:00
Алания
Томь
23
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Акрон
11
Футбол. Первый дивизион
14:00
Иртыш
Нефтехимик
12
Футбол. Первый дивизион
14:00
Нижний Новгород
Крылья Советов
01
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Динамо Бр
00
Футбол. Премьер-лига
14:00
Химки
Уфа
21
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Волгарь
14
Футбол. Первый дивизион
13:00
Оренбург
Факел
12
Все события
Фоторепортажи
13Медведев уступил Джоковичу в финале Australian Open
9«Порту» обыграл «Ювентус» в Лиге чемпионов
16:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: «Краснодар» хочет приобрести Жемалетдинова

«Краснодар» претендует на полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Об этом сообщил журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

Как отмечается, в клубе четко обозначили интерес к 24-летнему игроку и хотят его заполучить. Вопрос в том, договорится ли с Жемалетдиновым «Локомотив». Пока новая администрация железнодорожников не нашла общего языка с агентами, близкими к игрокам «Локо» в последние годы.

Жемалетдинов в этом сезоне провел в РПЛ 11 матчей. «Краснодар» занимает седьмое место в таблице.

 Чемпионка мира снялась топлес ради популяризации женских прыжков с трамплина
Прыжок на тот свет. Трагическая история рекордсмена мира из Ленинграда
Большунов впервые в жизни чемпион мира. Он убежал от Норвегии
«Химки» без Черевченко обыграли «Уфу» в матче РПЛ
«Манчестер Сити» выиграл 14-й матч подряд в АПЛ
Российские лыжницы остались без медалей в скиатлоне на ЧМ
Лыжник Устюгов завершил выступление на чемпионате мира
«Севилья» — «Барселона» и другие матчи в Испании (видео)
«Сочи» играет с «Арсеналом» в РПЛ (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь