Источник: «Краснодар» хочет приобрести Жемалетдинова
«Краснодар» претендует на полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова.
«Краснодар» претендует на полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова.
Об этом сообщил журналист Нобель Арустамян в своем
Как отмечается, в клубе четко обозначили интерес к 24-летнему игроку и хотят его заполучить. Вопрос в том, договорится ли с Жемалетдиновым «Локомотив». Пока новая администрация железнодорожников не нашла общего языка с агентами, близкими к игрокам «Локо» в последние годы.
Жемалетдинов в этом сезоне провел в РПЛ 11 матчей. «Краснодар» занимает седьмое место в таблице.