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16:33 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» — «Ростов»: составы команд на матч 20-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Ростова» на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16:30 мск.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун.

Запасные: Лунёв, Одоевский, Чистяков, Круговой, Хотулёв, Сазонов, Жирков, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Крапухин, Шамкин.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Махатадзе, Глебов, Норманн, Алмквист, Полоз, Соу.

Запасные: Рудаков, Терентьев, Рукас, Мухин, Павловец, Алеесами, Байрамян, Тугарев, Гигович, Обухов, Турищев, Саплинов.

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