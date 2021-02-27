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16:39 (мск), источник: ТАСС

«Химки» без Черевченко обыграли «Уфу» в матче Российской премьер-лиги

ХИМКИ /Московская область/, 27 февраля. /ТАСС/. Подмосковные «Химки» одержали победу над «Уфой» со счетом 2:1 в домашнем матче 20-го тура Тинькофф — Россисйской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе «Химок» отличились Мохамед Конате (49-я минута) и Денис Глушаков (62). На 74-й минуте матча за вторую желтую карточку с поля был удален нападающий «Химок» Илья Кухарчук. В добавленное ко второму тайму время у «Уфы» гол забил Владислав Камилов.

Перед встречей главный тренер «Химок» Игорь Черевченко почувствовал недомогание и принял решение пропустить игру, несмотря на отрицательный результат теста на коронавирус. Исполняющим обязанности главного тренера выступил старший тренер Валерий Климов.

«Химки» продлили серию без поражений в чемпионате России до семи матчей (шесть побед, одна ничья). «Уфа» проиграла третий матч кряду.

В турнирной таблице РПЛ после 20 туров «Химки» занимают девятое место, набрав 28 очков. «Уфа» идет на 15-й строчке, имея в своем активе 13 очков. В следующем туре «Химки» в гостях сыграют против волгоградского «Ротора» 6 марта, «Уфа» днем позже проведет гостевую встречу с екатеринбурским «Уралом». 3 марта «Уфа» примет «Урал» в матче 1/8 финала Бетсити Кубка России.

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