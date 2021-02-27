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18:39 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» упустил победу над «Ростовом», заканчивающим матч вдесятером

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:2.

В концовке первого тайма форвард «Ростова» Али Соу открыл счёт, добив мяч в ворота после ошибки голкипера Михаила Кержакова. Махатадзе исполнил подачу во вратарскую, где в суматохе мяч отскочил к Соу. От груди нападающего мяч отлетел в Кержакова, после чего ударился о штангу, и Али без помех добил его в ворота.

Во время загрузки произошла ошибка.

Защитник «Ростова» Максим Осипенко был удалён во втором тайме матча с «Зенитом». На 56-й минуте Осипенко получил прямую красную карточку за откровенный фол против Азмуна почти на линии своей штрафной. Защитник «Ростова» Николай Поярков забил автогол в матче с «Зенитом». На 73-й минуте после подачи с левого фланга атаки Поярков сумел опередить Азмуна, но при этом умудрился отправить мяч в угол собственных ворот.

На 78-й минуте после передачи с правого фланга атаки нападающий «Зенита» Артём Дзюба здорово пропустил мяч дальше на Кузяева, и тот мощным ударом отправил мяч под перекладину ворот. Однако игроки «Ростова» смогли сравнять счёт — Соу переправил мяч в ворота «Зенита» после удара Байрамяна.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Ассистенты — Владимир Миневич (Смоленск) и Денис Березнов (Москва). Резервный рефери — Олег Соколов (Воронеж).

«Зенит» в 20 встречах набрал 42 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (33) — на 5-м месте.

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Зенит
2:2
Первый тайм: 0:1
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