Вечер курьёзных голов в Санкт-Петербурге. «Ростов» спасся вдесятером!
Сергей Семак остался без победы в день рождения.
Сергей Семак остался без победы в день рождения.
У Сергея Семака сегодня день рождения. Главному тренеру «Зенита» исполнилось 45 лет. Какой подарок он просил у команды, особенно после вылета из Кубка России, догадаться несложно.
Состав «Зенита» был более боеспособным по сравнению с кубковым матчем. Вернулись залечившие травмы Дуглас Сантос и Сердар Азмун, а также отбывший карантин Вильмар Барриос. В лазарете
«Ростов», пусть и занял гостевую раздевалку, с первых минут чувствовал себя на поле
Самые острые моменты «Зенит» создал за счёт кроссов и забросов от фланговых защитников и Ярослава Ракицкого. За 45 минут
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
Уже в начале второго тайма Кержаков вынужден был покинуть поле. Голкипер «Зенита» травмировал ногу, и его заменил Андрей Лунёв, который играл в кубковом матче с тульским «Арсеналом». В прошлом году Кержаков получил шанс после повреждения у Лунёва, а теперь — наоборот.
Тем временем «Зенит» добавил в скорости и агрессии. Супермомент упустил Азмун после скидки Артёма Дзюбы. Потом судья Алексей Матюнин мог назначить пенальти и удалить за вторую жёлтую карточку Матиаса Норманна, схватившего в штрафной за футболку Деяна Ловрена. Движение норвежца, видимо, посчитали недостаточно сильным. Однако на 56-й минуте «Ростов»
Играя в меньшинстве, ростовчане вроде бы сбили давление «Зенита» тройной заменой, но потом забили себе автогол, который был не менее курьёзным, чем гол Соу перед перерывом. Его автор — Николай Поярков. Левый защитник даже не видел мяча, ведя единоборство с Азмуном!
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
Эпизод с автоголом очень расстроил Карпина. Тренер чувствовал, что обидная ошибка может сломать команду. Хотя Песьяков шёл на звание лучшего игрока матча: от чужих тащил всё — совершил сумасшедшие сейвы после ударов Дзюбы и Кузяева. Эти двое и сделали второй гол «Зенита»: Дзюба эффектно пропустил мяч на Кузяева, а полузащитник здорово исполнил концовочку. Игроки «Ростова»
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
Казалось, выход «Зенита» вперёд убьёт интригу. «Ростов» с этим не согласился. Команда Карпина отыгралась вдесятером, причём гол снова получился
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
Подарка от команды Семак на день рождения не дождался. Наверное, как в старом анекдоте, тренеру купили галстук. «Зенит» должен улучшать качество игры, чтобы не упустить чемпионство.
Анатолий Романов