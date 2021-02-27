Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
РБ Лейпциг
Боруссия М
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лидс
Астон Вилла
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Алавес
Осасуна
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Болонья
Лацио
20
Футбол. Зарубежный
22:45
Верона
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Валенсия
Футбол. Зарубежный
19:00
Дижон
ПСЖ
04
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
ЦСКА
20
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Арсенал Т
40
Футбол. Зарубежный
18:15
Севилья
Барселона
02
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Краснодар-2
20
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Бромвич Альбион
Брайтон & Хоув
10
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Кельн
51
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Арминия
30
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Герта
20
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт
Шальке-04
51
Футбол. Зарубежный
17:00
Специя
Парма
22
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Ростов
22
Футбол. Первый дивизион
16:00
Торпедо М
СКА-Хабаровск
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Эйбар
Уэска
11
Футбол. Зарубежный
15:30
Манчестер Сити
Вест Хэм Юнайтед
21
Футбол. Зарубежный
15:00
Бордо
Метц
12
Футбол. Первый дивизион
15:00
Текстильщик
Чертаново
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чайка
Шинник
51
Футбол. Первый дивизион
14:00
Алания
Томь
23
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Акрон
11
Футбол. Первый дивизион
14:00
Иртыш
Нефтехимик
12
Футбол. Первый дивизион
14:00
Нижний Новгород
Крылья Советов
01
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Динамо Бр
00
Футбол. Премьер-лига
14:00
Химки
Уфа
21
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Волгарь
14
Футбол. Первый дивизион
13:00
Оренбург
Факел
12
Все события
Фоторепортажи
9«Порту» обыграл «Ювентус» в Лиге чемпионов
90Медведева улетела в космос, Загитова зажгла фаеры, Трусову закидали бананами. Главные фото Кубка Первого канала
21:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» обыграл ЦСКА, Влашич не забил пенальти

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» переиграл ЦСКА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве и завершилась со счётом 2:0.

На 6-й минуте Куликов с фланга сделал передачу в штрафную, Лисакович ловко убрал Васина и послал мяч в ворота ЦСКА. Гжегож Крыховяк забил второй гол «железнодорожников» в матче с ЦСКА. На 41-й минуте «железнодорожники» убежали в контратаку. Камано сделал перевод на левый край, Крыховяк принял мяч, дошёл до штрафной и пробил в ближнюю девятку.

Rutube.ru
Rutube.ru

Никола Влашич не реализовал пенальти во втором тайме матча с «Локомотивом». Судья назначил 11-метровый за игру рукой защитника после вмешательства VAR. Влашич пробил выше ворот. В эпизоде с пенальти был удалён главный тренер «Локомотива» Марко Николич, который накричал на судью.

Rutube.ru

Московский ЦСКА в 20 встречах набрал 37 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» (31) — на шестом месте.

Читайте также
Локомотив
2:0
Первый тайм: 2:0
ЦСКА
 Самые сексуальные фигуристки России собрались в Москве!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Вечер курьезных голов в Петербурге. «Ростов» спасся вдесятером
Большунов впервые в жизни чемпион мира. Он убежал от Норвегии
Кубок Гагарина. На Западе явные фавориты, на Востоке будет жарко
ЦСКА без Акинфеева упустил шанс приблизиться к «Зениту»
Финал КР: Косторная разрыдалась, Валиева с другой планеты
«Хетафе» - «Валенсия» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
«Вашингтон» Овечкина играет с «Нью-Джерси» в НХЛ (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь