«Сочи» разгромил «Арсенал» и вышел на третье место в РПЛ

Забитыми мячами в игре отметились Антон Заболотный (51-я минута), Сергей Терехов (53), Жоазиньо (58) и Артур Юсупов (67). «Сочи» не проигрывает на домашнем стадионе на протяжении 17 матчей подряд, в последний раз клуб не смог набрать очки на «Фиште» 1 марта 2020 года, уступив тогда «Арсеналу» (1:2).

«Сочи» одержал четвертую победу в РПЛ кряду, клуб набрал 36 очков и вышел на третье место в турнирной таблице, опережая московский «Спартак» на одно очко и сыграв при этом на один матч больше. Клуб из Тулы не может победить на протяжении девяти матчей (7 поражений, 2 ничьи), команда располагается на 14-й строчке, имея в активе 14 очков.