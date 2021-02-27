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21:29 (мск), источник: ТАСС

«Сочи» разгромил «Арсенал» и вышел на третье место в РПЛ

ТАСС, 27 февраля. «Сочи» дома крупно обыграл тульский «Арсенал» в матче 20-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 4:0.

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Источник: РИА "Новости"

Забитыми мячами в игре отметились Антон Заболотный (51-я минута), Сергей Терехов (53), Жоазиньо (58) и Артур Юсупов (67). «Сочи» не проигрывает на домашнем стадионе на протяжении 17 матчей подряд, в последний раз клуб не смог набрать очки на «Фиште» 1 марта 2020 года, уступив тогда «Арсеналу» (1:2).

«Сочи» одержал четвертую победу в РПЛ кряду, клуб набрал 36 очков и вышел на третье место в турнирной таблице, опережая московский «Спартак» на одно очко и сыграв при этом на один матч больше. Клуб из Тулы не может победить на протяжении девяти матчей (7 поражений, 2 ничьи), команда располагается на 14-й строчке, имея в активе 14 очков.

В следующем туре сочинский клуб 6 марта на выезде сыграет с «Ростовом», «Арсенал» 8 марта примет столичный «Локомотив».

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Первый тайм: 0:0
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