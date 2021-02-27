Никто не хочет быть чемпионом? ЦСКА без Акинфеева упустил шанс приблизиться к «Зениту»
Сейчас скорее «Локомотив» поборолся бы золото, если бы не отстал в первой части сезона РПЛ.
Сейчас скорее «Локомотив» поборолся бы золото, если бы не отстал в первой части сезона РПЛ.
ЦСКА не воспользовался осечкой «Зенита» и отстал от лидера ещё на одно очко после 20-го тура. Никто из претендентов на золотые медали не готов демонстрировать чемпионский футбол?
Виктор Гончаренко перед дерби неожиданно столкнулся с большими кадровыми проблемами. Выбыли оба голкипера — Игорь Акинфееев и Владислав Тороп, кроме того, в заявку на матч с «Локомотивом» не попали защитник Игорь Дивеев и полузащитники Алан Дзагоев, Илья Обляков и Эмиль Бохинен. Место в воротах ЦСКА занял спешно возвращённый из аренды Илья Помазун, а его дублёром на этот матч был Данила Боков. Впервые в стартовом составе «армейцев» появился новичок Саломон Рондон, выходивший на замену в кубковом матче со «СКА-Хабаровск».
Едва ли не первое касание Помазуном мяча случилось тогда, когда голкипер вынужден был доставать его из сетки ворот. Эпизод с быстрым голом «Локомотива» начался после потери Бактиёра Зайнутдинова под прессингом (хорошо сыграл Даниил Куликов), а закончился тем, что Виталий Лисакович ловким, хитрым финтом убрал с пути Виктора Васина. Вряд ли Помазун имел шансы выручить ЦСКА — такие удары должны блокироваться защитниками.
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«Локомотив» вообще контролировал игру, а Лисакович выделялся — подвижностью, подыгрышем, нестандартными действиями. Команда Марко Николича достаточно много разыгрывала мяч через центр, где
благодаря ромбу в полузащите и паре форвардов всегда хватало предложений. И хотя «железнодорожники» меньше пробили к перерыву (счёт ударов — 4:6, в створ — 2:2), они заслуженно выиграли первый тайм. «Армейцы»
Зато «Локомотив» организовал сумасшедший контрвыпад на 41-й минуте, воспользовавшись тем, что Марио Фернандес застрял на половине поля соперника. Ключевой момент — блестящий перевод мяча справа налево от Франсуа Камано. Наверное, Помазун мог сделать шаг правее и выручить
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После перерыва игра поменялась. ЦСКА стал агрессивнее атаковать, сделав двойную замену и подняв линии, а «Локомотив» начал
В середине второго тайма Гончаренко заменил Рондона на Фёдора Чалова. Очевидно, лучшие матчи венесуэльца за «армейцев» впереди. Статистика нападающего: 19 касаний мяча, три удара (два — в створ) и одна ключевая передача. С другой стороны, Рондон силён именно как завершитель, не стоит ждать от него большого участия в комбинациях. Забей Саломон головой на 49-й минуте, его дебют в основе признали бы успешным.
Потом давление подуставших «армейцев» упало, но им мог помочь VAR. Судья Павел Кукуян неожиданно остановил игру и отправился смотреть «кино». Оказалось, Рыбчинский сыграл рукой в собственной штрафной. Этот момент напомнил момент из матча «Динамо» — «Спартак», когда
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Влашич загубил верный шанс, и из «армейцев» словно выпустили воздух. В концовке гости атаковали без энтузиазма, а хозяева на последних минутах укрепили оборону Дмитрием Бариновым. Восстановившийся после травмы полузащитник вернулся к победе.
Анатолий Романов