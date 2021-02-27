Бланка Влашич — о матче «Локомотив» — ЦСКА: Никола отлично играл, но промазал пенальти

«Я чувствую себя в России отлично, — сказала Влашич “СЭ”. — Мне холодновато, но мне все равно здесь нормально. Классно видеть много людей на стадионе, атмосфера отличная. Я очень переживаю, когда смотрю за игрой брата. Никола отлично играл, но промазал пенальти. Немного расстроилась, но я счастлива быть здесь и смотреть игру брата вживую. Я думаю, его карьера развивается хорошо. Я не думаю о слухах про топ-клубы, я сфокусирована на его нынешней ситуации. Он — игрок ЦСКА, это всё, что имеет значение сейчас. Надеюсь, он будет одним из лучших игроков в сборной Хорватии на Евро. Феномен нашей семьи? Мы поддерживаем друг друга и любим. В Москву было добираться трудно из-за ограничений. Сейчас тяжело путешествовать, но я решила полететь. Уже была на Красной площади, а через 3 дня возвращаюсь домой».