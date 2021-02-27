Гончаренко не стал комментировать сообщения о вспышке коронавируса в ЦСКА
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Локомотива» в матче 20-го тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Локомотива» в матче 20-го тура Тинькофф — Российской
25 февраля ЦСКА на официальном сайте объявил о том, что вратарь и капитан команды Игорь Акинфеев изолирован от остальных игроков
На послематчевой конференции главному тренеру ЦСКА был задан вопрос о том, почему клуб не объясняет отсутствие в заявке на игру ряда игроков, несмотря на то что в
ЦСКА после субботнего поражения продолжает занимать второе место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 37 очков. Отставание от занимающего первую строчку «Зенита» составляет пять очков. В 21-м туре армейцы 6 марта дома сыграют с грозненским «Ахматом».