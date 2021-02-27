Гончаренко не стал комментировать сообщения о вспышке коронавируса в ЦСКА

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25 февраля ЦСКА на официальном сайте объявил о том, что вратарь и капитан команды Игорь Акинфеев изолирован от остальных игроков из-за небольшого недомогания с признаками ОРВИ. После заболевания Акинфеева, в последний день трансферного окна, ЦСКА вернул из аренды в «Урале» вратаря Илью Помазуна. В заявку ЦСКА на матч против «Локомотива» также не попали резервный вратарь Владислав Тороп, защитник Игорь Дивеев, а также полузащитники Алан Дзагоев, Иван Обляков и Эмиль Бохинен. По неофициальной информации, эти игроки также заболели коронавирусной инфекцией.

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На послематчевой конференции главному тренеру ЦСКА был задан вопрос о том, почему клуб не объясняет отсутствие в заявке на игру ряда игроков, несмотря на то что в Telegram-каналах появляются сообщения о заболевании армейских футболистов коронавирусом. «Думаю, вы должны читать новости на официальном сайте и не обсуждать на пресс-конференции, сыграл тот или иной футболист или нет», — сказал Гончаренко.