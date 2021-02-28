В «Спартаке» рассказали об интересе к Педро Роше со стороны бразильских клубов
Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов дал интервью, в котором рассказал об интересе к 26-летнему нападающему Педро Роше со стороны бразильских клубов.
Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов дал интервью, в котором рассказал об интересе к 26-летнему нападающему Педро Роше со стороны бразильских клубов.
— Педро Роша сыграл за «Спартак-2» против брянского «Динамо». Каково будущее футболиста?
— В ФНЛ он оказался
— Это вариант продажи или аренды?
— Зависит от предложения.
— Есть вариант, что он закончит сезон в ФНЛ?
— Вряд ли. На него есть спрос там, зачем играть в ФНЛ?