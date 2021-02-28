В «Спартаке» рассказали об интересе к Педро Роше со стороны бразильских клубов

— Педро Роша сыграл за «Спартак-2» против брянского «Динамо». Каково будущее футболиста?

— В ФНЛ он оказался из-за лимита (в РПЛ «Спартак» освободил место для Промеса, исключив из заявки Рошу. — Sport24). Будущее? В Бразилии закончился чемпионат, сейчас сразу начинается второй — там открывается рынок. Будем решать, некоторые клубы интересуются, — цитирует Попова «РБ Спорт».

— Это вариант продажи или аренды?

— Зависит от предложения.

— Есть вариант, что он закончит сезон в ФНЛ?