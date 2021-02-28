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13:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» — «Рубин»: Промес выйдет в стартовом составе

В составе красно-белых с первых минут появится нападающий Квинси Промес, который перешел в московскую команду из «Аякса» 24 февраля.

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Источник: Спорт-Экспресс

29-летний голландец уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.

У «Рубина» впервые в официальных матчах на поле появится полузащитник Леон Мусаев, перешедший в команду из «Зенита» в конце января.

«Спартак»: Максименко, Мозес, Жиго, Джикия, Маслов, Айртон, Зобнин, Хендрикс, Понсе, Промес, Соболев.

Запасные: Селихов, Ребров, З. Бакаев, Кутепов, Крал, Ещенко, Умяров, Гапонов, Маркитесов.

«Рубин»: Дюпин, Зуев, Уремович, Старфельт, Самошников, Абильдгор, Макаров, Мусаев, Шатов, Кварацхелия, Деспотович.

Запасные: Медведев, Янович, Бегич, Зотов, Йевтич, Суриков, Пухаев, С. Бакаев, Игнатьев.

Матч «Спартак» — «Рубин» состоится сегодня, 28 февраля. Начало встречи — в 14.00 (мск).

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