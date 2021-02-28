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16:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ахмат» — «Динамо»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Динамо» на матч 20-го тура Тинькофф РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном (начало — в 16.30 мск).

«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Ненахов, Анхель Ромеро, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Полярус, Мелкадзе.

Запасные: Мелихов, Пуцко, Быстров, Кадыров, Исмаэл Силва, Харин, Адуев, Янку, Кадыров, Алмаши.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Нойштедтер, Варела Оливера, Фомин, Грулев, Лесовой, Захарян, Шиманьски, Моро.

Запасные: Лещук, Будачев, Плиев, Скопинцев, Кутицкий, Каборе, Липовой, Москвичев, Школик, Комличенко, Игбун, Тюкавин.

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